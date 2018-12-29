Будут светить как днём: на площади Ленина начали менять лампочки в фонарях
Вместо старых натриевых ламп тут появятся светодиодные
Сегодня, 29 декабря, на площади Ленина в Новосибирске начали менять натриевые светильники в фонарях — вместо традиционных ламп тут появятся светодиодные.
«Специалисты МКУ "Горсвет" заменят старые натриевые светильники на современные светодиодные. Они более экономичные, надёжные, их спектр ближе к дневному свету», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что все светильники поменяют до Нового года, если позволит погода.
В марте 2018 года в пресс-центре мэрии сообщали о планах «Горсвета» поменять обычные фонари на светодиодные на 11 улицах в Советском районе Новосибирска.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова