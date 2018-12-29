Будут светить как днём: на площади Ленина начали менять лампочки в фонарях

Вместо старых натриевых ламп тут появятся светодиодные

Все фонари на главной площади города могут заменить уже до конца года
Все фонари на главной площади города могут заменить уже до конца года


Сегодня, 29 декабря, на площади Ленина в Новосибирске начали менять натриевые светильники в фонарях — вместо традиционных ламп тут появятся светодиодные.


«Специалисты МКУ "Горсвет" заменят старые натриевые светильники на современные светодиодные. Они более экономичные, надёжные, их спектр ближе к дневному свету», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что все светильники поменяют до Нового года, если позволит погода.


В марте 2018 года в пресс-центре мэрии сообщали о планах «Горсвета» поменять обычные фонари на светодиодные на 11 улицах в Советском районе Новосибирска.

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