Больница выписала детей, выпрыгнувших из окон горящей квартиры на Ватутина

Детей, выпрыгнувших из окон горящей квартиры 20 декабря, в конце этой недели выписали из больницы

Врачи выписали из больницы брата и сестру, пострадавших в пожаре на улице Ватутина в Новосибирске, — детям пришлось выпрыгнуть из окон полыхающей квартиры, чтобы спастись.







Пожар в пятиэтажном доме на улице Ватутина случился 20 декабря — в нём пострадали дети в возрасте 7 и 11 лет, они выпрыгнули из горящей квартиры на 4-м этаже.







После пожара детей сразу же увезли в больницу — больше пострадала младшая девочка, на момент госпитализации она была в состоянии средней степени тяжести.







Как рассказал сегодня НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий, спустя неделю детей выписали в удовлетворительном состоянии.







«На вчерашний день показаний для дальнейшего лечения — стационарного — у них нет. Учитывая социальное состояние, социальные проблемы семейные, мы с отделом опеки Ленинского района, и я хочу, кстати, лично поблагодарить главу района, что он откликнулся, [отвезли их] в центр “Семья” — вчера обоих детей туда перевели», — отметил главный врач.







Он добавил, что в центре социальной помощи дети будут проходить реабилитацию, а также находиться под контролем врачей и социальных педагогов.







В МЧС по Новосибирской области ранее сообщили, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение детей с огнём.







«Вероятно, они что-то подожгли в коридоре, а потом пытались сами потушить, но огонь быстро распространился до потолка и входной двери, отрезав им путь к выходу в подъезд», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







По версии ведомства, брат с сестрой укрылись в комнате, где начал скапливаться дым, а затем им пришлось выйти на карниз.

