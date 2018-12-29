Больница выписала детей, выпрыгнувших из окон горящей квартиры на Ватутина

Мальчика и девочку отвезли в центр помощи детям

Детей, выпрыгнувших из окон горящей квартиры 20 декабря, в конце этой недели выписали из больницы 
Детей, выпрыгнувших из окон горящей квартиры 20 декабря, в конце этой недели выписали из больницы 

Врачи выписали из больницы брата и сестру, пострадавших в пожаре на улице Ватутина в Новосибирске, — детям пришлось выпрыгнуть из окон полыхающей квартиры, чтобы спастись.


Пожар в пятиэтажном доме на улице Ватутина случился 20 декабря — в нём пострадали дети в возрасте 7 и 11 лет, они выпрыгнули из горящей квартиры на 4-м этаже.


После пожара детей сразу же увезли в больницу — больше пострадала младшая девочка, на момент госпитализации она была в состоянии средней степени тяжести.


Как рассказал сегодня НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий, спустя неделю детей выписали в удовлетворительном состоянии.


«На вчерашний день показаний для дальнейшего лечения — стационарного — у них нет. Учитывая социальное состояние, социальные проблемы семейные, мы с отделом опеки Ленинского района, и я хочу, кстати, лично поблагодарить главу района, что он откликнулся, [отвезли их] в центр “Семья” — вчера обоих детей туда перевели», — отметил главный врач.


Он добавил, что в центре социальной помощи дети будут проходить реабилитацию, а также находиться под контролем врачей и социальных педагогов.


В МЧС по Новосибирской области ранее сообщили, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение детей с огнём.


«Вероятно, они что-то подожгли в коридоре, а потом пытались сами потушить, но огонь быстро распространился до потолка и входной двери, отрезав им путь к выходу в подъезд», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


По версии ведомства, брат с сестрой укрылись в комнате, где начал скапливаться дым, а затем им пришлось выйти на карниз.

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