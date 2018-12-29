Мэрия запретила парковку на улице, где ходит трамвай № 13
Водители не смогут оставить машины на участке улицы Мичурина
Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке улицы Мичурина недалеко от главного входа в Центральный парк.
«Запрещается остановка транспорта на улице Мичурина между домами по адресу: Ядринцевская, 18 и Мичурина, 5. На указанном участке после 18 января будут установлены: дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что парковку запретили для обеспечения безопасности дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила ПДД.
На днях на улице Мичурина на участке от улицы Гоголя до улицы Писарева запретили парковку и начали увозить машины: предприниматели жалуются, что из-за эвакуаторов покупатели не успевают купить хлеб.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — мы там не только выкладываем новости самыми первыми, но еще по-доброму хулиганим.
Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)