Мэрия запретила парковку на улице, где ходит трамвай № 13

Водители не смогут оставить машины на участке улицы Мичурина

Запрет на парковку начнёт действовать с 18 января





Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке улицы Мичурина недалеко от главного входа в Центральный парк.





«Запрещается остановка транспорта на улице Мичурина между домами по адресу: Ядринцевская, 18 и Мичурина, 5. На указанном участке после 18 января будут установлены: дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что парковку запретили для обеспечения безопасности дорожного движения.





Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила ПДД.





Схема запрета парковки





На днях на улице Мичурина на участке от улицы Гоголя до улицы Писарева запретили парковку и начали увозить машины: предприниматели жалуются, что из-за эвакуаторов покупатели не успевают купить хлеб.