Мэрия запретила парковку на улице, где ходит трамвай № 13

Водители не смогут оставить машины на участке улицы Мичурина

Запрет на парковку начнёт действовать с 18 января
Запрет на парковку начнёт действовать с 18 января


Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке улицы Мичурина недалеко от главного входа в Центральный парк.


«Запрещается остановка транспорта на улице Мичурина между домами по адресу: Ядринцевская, 18 и Мичурина, 5. На указанном участке после 18 января будут установлены: дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что парковку запретили для обеспечения безопасности дорожного движения.


Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила ПДД.


Схема запрета парковки
Схема запрета парковки


На днях на улице Мичурина на участке от улицы Гоголя до улицы Писарева запретили парковку и начали увозить машины: предприниматели жалуются, что из-за эвакуаторов покупатели не успевают купить хлеб

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