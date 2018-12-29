Бухгалтер и программист автовокзала переоделись в новогодние костюмы и поздравили детей
Программист стал Дедом Морозом, а руководитель автосервиса — Снегурочкой
Сотрудники новосибирского автовокзала сегодня, 29 декабря, начали поздравлять детей, которые вместе с родителями ждут отправления своего автобуса. Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик водят хороводы вокруг ёлки в зале ожидания и дарят подарки.
«Мы уже второй год так делаем. Одеваемся и выходим к пассажирам, поздравляем детей, а то они сидят, ждут свои автобусы, им скучно, — рассказал директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Сейчас выйдет Дед Мороз — это наш программист, Снегурочка — руководитель автосервиса, а снеговик — бухгалтер».
Небольшие представления на автовокзале начались накануне. По словам Ермакова, в день сотрудники выходят в зал ожидания дважды. Водить хороводы и поздравлять детей они планируют до последнего дня года.
Сегодня Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик поздравили около 20 детей, которые вместе с родителями ждали свои рейсы. Костюмы для сотрудников, рассказал Ермаков, купили ещё в прошлом году.
У Деда Мороза деревянный посох, которому уже 20 лет. «Привезли из Горного Алтая, там сделали. Это настоящий волшебный посох, решает все вопросы на раз», — пошутил Ермаков.
В мешке Деда Мороза в качестве подарков для детей сотрудники автовокзала приготовили фломастеры, карандаши, наклейки и ёлочные игрушки.
На днях в костюм Деда Мороза оделся сотрудник ГИБДД, который подарил 6-летнему Егору форму автоинспектора.
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Анна Богданова
Фото и видео Густаво Зырянова