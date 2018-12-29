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Бухгалтер и программист автовокзала переоделись в новогодние костюмы и поздравили детей

Программист стал Дедом Морозом, а руководитель автосервиса — Снегурочкой

Некоторые дети стеснялись рассказывать стихи громко, но рассказывали на ушко
Некоторые дети стеснялись рассказывать стихи громко, но рассказывали на ушко


Сотрудники новосибирского автовокзала сегодня, 29 декабря, начали поздравлять детей, которые вместе с родителями ждут отправления своего автобуса. Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик водят хороводы вокруг ёлки в зале ожидания и дарят подарки. 


Директор автовокзала Сергей Ермаков со Снегурочкой готовятся к выходу в зал ожидания
Директор автовокзала Сергей Ермаков со Снегурочкой готовятся к выходу в зал ожидания


«Мы уже второй год так делаем. Одеваемся и выходим к пассажирам, поздравляем детей, а то они сидят, ждут свои автобусы, им скучно, — рассказал директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Сейчас выйдет Дед Мороз — это наш программист, Снегурочка — руководитель автосервиса, а снеговик — бухгалтер».


В костюмы нарядились программист, руководитель автосервиса и бухгалтер
В костюмы нарядились программист, руководитель автосервиса и бухгалтер


Небольшие представления на автовокзале начались накануне. По словам Ермакова, в день сотрудники выходят в зал ожидания дважды. Водить хороводы и поздравлять детей они планируют до последнего дня года.


Дети рассказывали стихи и водили хороводы
Дети рассказывали стихи и водили хороводы


Сегодня Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик поздравили около 20 детей, которые вместе с родителями ждали свои рейсы. Костюмы для сотрудников, рассказал Ермаков, купили ещё в прошлом году. 


Деревянному посоху Деда Мороза уже больше 20 лет
Деревянному посоху Деда Мороза уже больше 20 лет


У Деда Мороза деревянный посох, которому уже 20 лет. «Привезли из Горного Алтая, там сделали. Это настоящий волшебный посох, решает все вопросы на раз», — пошутил Ермаков. 


Если дети стеснялись, Дед Мороз приглашал в хоровод родителей
Если дети стеснялись, Дед Мороз приглашал в хоровод родителей


В мешке Деда Мороза в качестве подарков для детей сотрудники автовокзала приготовили фломастеры, карандаши, наклейки и ёлочные игрушки.


Детям дарили карандаши, наклейки, ёлочные игрушки
Детям дарили карандаши, наклейки, ёлочные игрушки


На днях в костюм Деда Мороза оделся сотрудник ГИБДД, который подарил 6-летнему Егору форму автоинспектора


Сотрудники автовокзала поздравляют детей в зале ожидания


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