В Новосибирске выбрали самые залайканные фото новогодних окон

За победившие снимки проголосовали несколько сотен человек

Победители получат билеты на спектакли и пригласительные на городские катки





В Новосибирске завершился конкурс на самые красивые новогодние окна: организаторы нашли их фотографии в соцсетях.







«Победители и призёры определились по количеству "лайков" — отдельно в номинации "Физические лица" и номинации "Юридические лица"», — пояснили организаторы.





Конкурс «Новогоднее окно» проходил в Новосибирске на протяжении трёх недель. Согласно его условиям, новосибирцы должны были празднично украсить окно квартиры или офиса и разместить эти снимки в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #новогоднееокно2019. Конкурс проводил молодёжный информационный портал тымолод.рф при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска, поэтому после публикации фото нужно было подписаться на аккаунт и группу «Тымолод.рф» во «ВКонтакте» и Instagram и отметить на снимке @timolod_rf.







В пятницу, 28 декабря, организаторы конкурса назвали победителей.







В соцсети Instagram победу среди коллективов одержали украсившие окно четвероклассники — конкурсное фото выложила пользователь @raisapetrova514. За победу конкурсантам досталось пять билетов на спектакли и пять пригласительных на две персоны на городские катки.









Также пригласительные на катки и билеты на театральные представления получат школа-интернат № 37 для учащихся с недостатками слуха (2-е место) и молодёжный центр «Звёздный» (3-е место).













В соцсети «ВКонтакте» лидером голосования среди юридических лиц стал детский сад № 348 .









Второе место досталось центру военно-патриотического воспитания «Дельфин», а 3-е — библиотеке имени Г.М. Пушкарёва. Всем этим конкурсантам организаторы также вручат билеты на спектакли и пригласительные на катки.















В номинации «Физические лица» в соцсети «ВКонтакте» победила Катерина Чебыкина, собравшая больше 500 «лайков» под фотографией новогоднего окна. Победительнице достанется клубная карта от фитнесплекса Grand Arena, два пригласительных на ледовые катки города от МАУ «Стадион» и билеты на спектакли от театральной компании «Гамма».









Кроме того, пригласительные на катки и билеты на спектакли по итогам конкурса в этой соцсети получат Мария Юстус, занявшая второе место, и Светлана Пашкова (3-е место).















Лидером по числу «лайков» в Instagram среди горожан оказалась пользователь @vini.jul. Организаторы конкурса вручат ей клубную карту от фитнесплекса Grand Arena, два пригласительных на катки и билеты на спектакли.









Пригласительные на катки и билеты на театральные представления также достанутся пользователям @marina_o_zhukova и @korotkovatata, занявшим в этой соцсети 2-е и 3-е места соответственно.











