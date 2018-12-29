фоторепортаж

В Новосибирске выбрали самые залайканные фото новогодних окон

За победившие снимки проголосовали несколько сотен человек

Победители получат билеты на спектакли и пригласительные на городские катки
Победители получат билеты на спектакли и пригласительные на городские катки


В Новосибирске завершился конкурс на самые красивые новогодние окна: организаторы нашли их фотографии в соцсетях.


«Победители и призёры определились по количеству "лайков" — отдельно в номинации "Физические лица" и номинации "Юридические лица"», — пояснили организаторы.


Конкурс «Новогоднее окно» проходил в Новосибирске на протяжении трёх недель. Согласно его условиям, новосибирцы должны были празднично украсить окно квартиры или офиса и разместить эти снимки в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #новогоднееокно2019. Конкурс проводил молодёжный информационный портал тымолод.рф при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска, поэтому после публикации фото нужно было подписаться на аккаунт и группу «Тымолод.рф» во «ВКонтакте» и Instagram и отметить на снимке @timolod_rf.


В пятницу, 28 декабря, организаторы конкурса назвали победителей.


В соцсети Instagram победу среди коллективов одержали украсившие окно четвероклассники — конкурсное фото выложила пользователь @raisapetrova514. За победу конкурсантам досталось пять билетов на спектакли и пять пригласительных на две персоны на городские катки.


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Всем! Всем! Всем!👋👋Два дня назад узнала про конкурс #новогоднееокно2019 Почему бы не поучаствовать и нам? 🤔 Представляю творчество моих четвероклашек: шумных, непоседливых, не всегда послушных, но талантливых и очень любимых. 👱‍♂️👱‍♀️🙋‍♂️💁‍♀️Поддержите нас, поставьте лайки🙏 😊 🤗Будем Вам очень признательны, и пусть удача нам улыбнется! Счастливого всем Нового года.🎅Заранее спасибо! ❣❣❣

Публикация от Раиса Петрова (@raisapetrova514)


Также пригласительные на катки и билеты на театральные представления получат школа-интернат № 37 для учащихся с недостатками слуха (2-е место) и молодёжный центр «Звёздный» (3-е место).




В соцсети «ВКонтакте» лидером голосования среди юридических лиц стал детский сад № 348



Второе место досталось центру военно-патриотического воспитания «Дельфин», а 3-е — библиотеке имени Г.М. Пушкарёва. Всем этим конкурсантам организаторы также вручат билеты на спектакли и пригласительные на катки.




В номинации «Физические лица» в соцсети «ВКонтакте» победила Катерина Чебыкина, собравшая больше 500 «лайков» под фотографией новогоднего окна. Победительнице достанется клубная карта от фитнесплекса Grand Arena, два пригласительных на ледовые катки города от МАУ «Стадион» и билеты на спектакли от театральной компании «Гамма». 



Кроме того, пригласительные на катки и билеты на спектакли по итогам конкурса в этой соцсети получат Мария Юстус, занявшая второе место, и Светлана Пашкова (3-е место).




Лидером по числу «лайков» в Instagram среди горожан оказалась пользователь @vini.jul. Организаторы конкурса вручат ей клубную карту от фитнесплекса Grand Arena, два пригласительных на катки и билеты на спектакли. 


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Открытие Универсиады в Новосибирске прошло просто бомбически💥я запомню этот день. Когда мы танцевали на сцене, казалось что весь мир на нас смотрит:DD но на самом деле мы были крошечными муравьишками, среди множества народу, которые сегодня пришли к нам в университет! Но я всё равно очень рада, что поучаствовала в этом и жду когда нас покажут по телеку ххххххы😏🥳🎉 Теперь весёлые дни точно закончились, и начинается нескончаемая подготовка к экзаменам:( Ещё учавствовую в конкурсе, так что поставьте пожалуйста лайк на фотокарточку:)))С П А С И Б О🥰 . . . . . @timolod_rf #универсиада2019 #photography #winer #realwinter #sibir #winter2018 #открытки #эстафетаогня #новогоднееокно2019 #studymotivation #study

Публикация от девочка с синими глазами (@vini.jul)


Пригласительные на катки и билеты на театральные представления также достанутся пользователям @marina_o_zhukova и @korotkovatata, занявшим в этой соцсети 2-е и 3-е места соответственно.


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#городНзадубарел❄❄❄ Запасы молока, сардин, печенек, кофе....на исходе)! Как эти Финдус с Петсоном и Гринч питаются)! Сардины там у них всякие😂😂😂😂. Нам нужна цистерна борща, хрена, хлеба с чесноком, что там еще...пельмени, картошка жаренная с маринованными помидорами)! Мммм, на одних яблочках и кефирчиках никак)! Еще вся неделя холодов впереди и наша позиция в очереди на такси всегда номер 13👌😂. Как мне нравится у мамы, нет никаких соседей, нет никаких занавесок. Просторы)❄❄❄♥️🎁🎄🎆. Доброй ночи)!

Публикация от Marina (@marina_o_zhukova)


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Дети меняют мир... Когда в семье появляются дети-мир меняется. Ты меняешься! Это правда настоящее чудо и волшебство...🙏 Я никогда раньше не рисовала на окнах, да и вообще в рисовании не сильна🙈😅 Но мой сын мотивирует меня на новые открытия в себе. Вот я и решила разукрасить окна в нашем саду. И представьте мое удивление и гордость моего сына, когда появилось что-то сделанное своими руками?! Спасибо сыну, за то что так чудесно меняет меня... Как думаете, заслуживает лайк ❤️? #новогоднееокно2019 #всеммира #всемдобра #всемлюбви❤️

Публикация от Короткова Наталья (@korotkovatata)


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