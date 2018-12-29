В ТЦ рядом с площадью Ленина закрылась кофейня известной сети — на её месте сразу же открылась новая

Вместо «Кофемолки» открылась третья точка небольшой сети

Это уже третья точка сети Blackwood Coffee 
Это уже третья точка сети Blackwood Coffee 


Сегодня в торговом центре «Пирамида» на Красном проспекте, 29/1 в центре Новосибирска открылась кофейня Blackwood Coffee. Меньше двух месяцев назад здесь ещё работало заведение сети «Кофемолка».


Закрывшаяся «Кофемолка» в «Пирамиде» была заведением нового формата, в котором собирались развивать сеть владельцы, — точки с небольшим залом, ориентированные прежде всего на торговлю напитками и готовыми блюдами навынос. Сейчас в сети осталось 5 заведений, одно из которых расположено в специализированном ТЦ строительных материалов и товаров для дома. Кофейня в «Пирамиде» закрылась 31 октября.


Над входом из ТЦ всё ещё видны приметы бывшего арендатора
Над входом из ТЦ всё ещё видны приметы бывшего арендатора


Для Blackwood Coffee новая кофейня стала уже третьей точкой. Первое заведение открылось в 2015 году на Красном проспекте, 86А и потом несколько раз переезжало (сейчас работает в доме на другой стороне улицы). В декабре прошлого года кофеен под этой вывеской стало две — ещё одна точка заработала на площади Карла Маркса в здании гостиницы «Миротель».


В кофейне установлен ростер, на котором обещают периодически жарить кофе
В кофейне установлен ростер, на котором обещают периодически жарить кофе


В новой кофейне чуть больше 30 посадочных мест. Прямо в зале установлен ростер — машина для обжарки кофе. Как рассказал создатель и владелец Blackwood Coffee Кирилл Никулин, аппарат будет использоваться для обжарки зёрен, а не только служить украшением интерьера, как это было в первом заведении.


В заведении порядка 35 посадочных мест
В заведении порядка 35 посадочных мест


Blackwood Coffee создавалось как место, целиком посвященное кофе. Здесь и сейчас можно заказать эспрессо из любого имеющегося в наличии кофе (в меню этот вид напитка назван «ЕКаспрессо»), а также кофе, заваренный практически всеми известными способами. Сегодня, впрочем, кофейня предлагает уже и довольно широкий набор блюд: завтраки, каши и 10 видов сэндвичей (от 180 рублей).


Кофейни в районе площади Ленина сегодня работают практически в каждом доме. По данным 2ГИС, в пределах пятиминутной шаговой доступности сейчас расположено более 10 заведений такого формата, причем одно из них — «Дудник» — работает в том же ТЦ. 


Blackwood Coffee — не единственная молодая сеть кофеен, которая начала расти в последние несколько лет. Так, открывшая в 2017 году первую точку Coffee Collective сейчас имеет уже 3 заведения, последнее из которых открылось в Академгородке. 

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