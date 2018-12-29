В ТЦ рядом с площадью Ленина закрылась кофейня известной сети — на её месте сразу же открылась новая

Это уже третья точка сети Blackwood Coffee





Сегодня в торговом центре «Пирамида» на Красном проспекте, 29/1 в центре Новосибирска открылась кофейня Blackwood Coffee. Меньше двух месяцев назад здесь ещё работало заведение сети «Кофемолка».







Закрывшаяся «Кофемолка» в «Пирамиде» была заведением нового формата, в котором собирались развивать сеть владельцы, — точки с небольшим залом, ориентированные прежде всего на торговлю напитками и готовыми блюдами навынос. Сейчас в сети осталось 5 заведений, одно из которых расположено в специализированном ТЦ строительных материалов и товаров для дома. Кофейня в «Пирамиде» закрылась 31 октября.







Над входом из ТЦ всё ещё видны приметы бывшего арендатора





Для Blackwood Coffee новая кофейня стала уже третьей точкой. Первое заведение открылось в 2015 году на Красном проспекте, 86А и потом несколько раз переезжало (сейчас работает в доме на другой стороне улицы). В декабре прошлого года кофеен под этой вывеской стало две — ещё одна точка заработала на площади Карла Маркса в здании гостиницы «Миротель».







В кофейне установлен ростер, на котором обещают периодически жарить кофе





В новой кофейне чуть больше 30 посадочных мест. Прямо в зале установлен ростер — машина для обжарки кофе. Как рассказал создатель и владелец Blackwood Coffee Кирилл Никулин, аппарат будет использоваться для обжарки зёрен, а не только служить украшением интерьера, как это было в первом заведении.







В заведении порядка 35 посадочных мест





Blackwood Coffee создавалось как место, целиком посвященное кофе. Здесь и сейчас можно заказать эспрессо из любого имеющегося в наличии кофе (в меню этот вид напитка назван «ЕКаспрессо»), а также кофе, заваренный практически всеми известными способами. Сегодня, впрочем, кофейня предлагает уже и довольно широкий набор блюд: завтраки, каши и 10 видов сэндвичей (от 180 рублей).







Кофейни в районе площади Ленина сегодня работают практически в каждом доме. По данным 2ГИС, в пределах пятиминутной шаговой доступности сейчас расположено более 10 заведений такого формата, причем одно из них — «Дудник» — работает в том же ТЦ.





Blackwood Coffee — не единственная молодая сеть кофеен, которая начала расти в последние несколько лет. Так, открывшая в 2017 году первую точку Coffee Collective сейчас имеет уже 3 заведения, последнее из которых открылось в Академгородке.

