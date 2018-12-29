«А вдруг воскресла»: приставы попытались взыскать 124 тысячи с полной тёзки умершей сибирячки

Все 3 требования пришли от пристава из Искитима

Наталья Яковлева (на фото) пострадала из-за ошибки базы данных приставов
Наталья Яковлева (на фото) пострадала из-за ошибки базы данных приставов


Приставы Новосибирской области полтора года пытаются взыскать с жительницы Южно-Сахалинска долги её полной тёзки из Искитима, которая погибла больше полугода назад.


Жительница Южно-Сахалинска Наталья Яковлева узнала о том, что с неё пытаются взыскать долги тёзки, полтора года назад, когда пришла в банк платить по кредиту. 


«Мне сказали, что мой счёт арестовали приставы из Новосибирска, сняв с него деньги в счёт погашения долга какой-то женщины из Искитима. 


Я, получается, ещё и должна осталась своему банку, так как просрочила платежи, стала должницей, хотя всегда платила вовремя!» — рассказала корреспонденту НГС Наталья Яковлева.


После этого женщина обратилась к приставам, которые направили исполнительный лист в банк. «Дозвонившись до пристава Анны Пасынковой, я услышала, что у меня совпадает с должницей и ФИО, и СНИЛС, что якобы таких совпадений не бывает. В итоге пристав сняла взыскание, но деньги вернули только после моего заявления в Центробанк», — вспоминает Наталья Яковлева.


Но на этом история не закончилась — летом 2018 года Наталья Яковлева узнала в Пенсионном фонде, что её тёзка умерла. «И вроде бы все должно было закончиться на такой печально ноте, но нет. Ко мне на работу в начале октября пришло постановление о взыскании долга с меня в счёт погашения задолженности — опять Искитим, Новосибирск», — рассказала женщина.


Яковлева связалась с тем же приставом — Анной Пасынковой, которая сообщила, что ей известно о смерти должницы. 


«На мой вопрос "Зная, что она умерла, вы высылаете постановление на взыскание в другой регион, в другой город?". На что получила ответ: "А вдруг воскресла". Это меня лишило дара речи», — признаётся Наталья Яковлева.


Наталья Яковлева утверждает, что по состоянию на 16 декабря у неё накопился чужой долг в размере 124 тысячи рублей — все 3 требования о его взыскании приставом Анной Пасынковой из Искитима.


На 16 декабря у Натальи Яковлевой скопилась кредитная задолженность на 124 тысячи рублей
На 16 декабря у Натальи Яковлевой скопилась кредитная задолженность на 124 тысячи рублей


Как сообщила корреспонденту НГС заместитель управления ФССП по Новосибирской области Светлана Иванова, Наталью Яковлеву включили в реестр двойников ещё в 2017 году, однако в базе произошёл сбой. 


«Эта женщина (Наталья Яковлева из Южно-Сахалинска. — Прим. ред.) была включена в реестр, но вся проблема в задвоении СНИЛСа. В ноябре месяце поступает вновь исполнительный документ в отношении Яковлевой (из Искитима. — Прим. ред.). Пристав возбудил производство, но технические возможности базы такие, что опять подтянулся двойник», — объяснила Светлана Иванова.


Она уточнила, что база данных должна сама выводить эту информацию приставу. 


«Должна появляться табличка "возможно, двойник". По Яковлевой такого не произошло, 


потому что функционал в нормальном режиме ещё не срабатывает иногда, а физически проверить двойника невозможно из-за огромного поступления исполнительных листков», — призналась заместитель управления.


Сейчас, по словам Светланы Ивановой, исполнительное производство прекращено, а сотрудники ФССП приступили к поиску родственников погибшей сибирячки. Жительница Южно-Сахалинска Наталья Яковлева написала обращения в прокуратуру Искитима, но за несколько месяцев ответа не получила. Теперь женщина намерена написать обращение в Генпрокуратуру.


Похожий случай произошёл в середине декабря — у пенсионерки из Новосибирской области удержали 3 тысячи рублей с пенсии за долги её полной тёзки из Ярославля. Чиновникам для этого хватило совпадения имени и даты рождения. А год назад жителю Новосибирска Алексею Соколову дважды замораживали счёт в банке из-за полного совпадения ФИО и даты рождения с должником из Кемеровской области.

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