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Машину окутало белым паром рядом с «Советской Сибирью» — на место вызвали пожарных

Автомобиль задымился в потоке на Сибиряков-Гвардейцев

Очевидцы сообщают, что открытого огня видно не было
Очевидцы сообщают, что открытого огня видно не было


Утром 29 декабря в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев задымился автомобиль — на место приехали пожарные.


«Вроде аварии не было. И открытого огня не было. Просто задымление сильное было, и всё», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Евгений Горбоносов.


Он отметил, что проезжал мимо место происшествия около 10:00. 



25 декабря на улице Сибиряков-Гвардейцев горел другой автомобиль — тогда это случилось на пересечении с Северным проездом.

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