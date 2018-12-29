Машину окутало белым паром рядом с «Советской Сибирью» — на место вызвали пожарных

Автомобиль задымился в потоке на Сибиряков-Гвардейцев

Очевидцы сообщают, что открытого огня видно не было





Утром 29 декабря в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев задымился автомобиль — на место приехали пожарные.





«Вроде аварии не было. И открытого огня не было. Просто задымление сильное было, и всё», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Евгений Горбоносов.





Он отметил, что проезжал мимо место происшествия около 10:00.









25 декабря на улице Сибиряков-Гвардейцев горел другой автомобиль — тогда это случилось на пересечении с Северным проездом.