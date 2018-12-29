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В огне под Новосибирском погибли два человека: это четвёртый смертельный пожар за сутки

Всего за день огонь унёс жизни шести человек

Пожар в Новомошково начался в 4:20. Фото из архива НГС
Пожар в Новомошково начался в 4:20. Фото из архива НГС


Утром 29 декабря под Новосибирском в Новомошково на пожаре погибли двое мужчин.


«Пожар произошёл в частном жилом доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и веранда горели открытым огнём по всей площади. На тушение привлекались 7 человек, 9 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Причина пожара пока устанавливается.


«Мы отмечаем рост количества пожаров с гибелью в преддверии новогодних праздников, несмотря на проводимые профилактические работы. К сожалению, граждане должным образом не соблюдают требования безопасности при эксплуатации приборов отопления, а также халатно относятся к своей безопасности, допуская курение», — отметили в пресс-службе ведомства.


Кроме этих двух человек за последние сутки в Новосибирской области на пожарах умерло ещё шесть человек. В частности, два брата погибли вчера утром, 28 декабря, в посёлке Линёво. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении.


Также один человек погиб накануне в Сузунском районе, утром в 4:26 — предполагаемая причина пожара: нарушение правил эксплуатации печи отопления. Вечером в 17:26 в Черепаново также погиб мужчина, также вероятнее всего причина в неосторожности при курении.


В МЧС просят жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности отопительных, электрообогревательных приборов, не оставлять детей без присмотра и избегать курения в постели.

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