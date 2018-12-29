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ГИБДД предупредила об охоте на пьяных водителей в новогодние каникулы

И обнародовала номера телефонов, по которым можно сообщать о нарушителях

За езду в пьяном виде водителям грозит штраф 30 тысяч рублей
За езду в пьяном виде водителям грозит штраф 30 тысяч рублей


Госавтоинспекция Новосибирской области объявила о том, что в новогодние каникулы в регионе пройдёт акция «Нетрезвый водитель».


С 1 по 9 января 2019 года автоинспекторы будут усиленно искать пьяных за рулём, рассказали в областном управлении ГИБДД.


«Мероприятия будут проводиться в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах», — пояснили в ведомстве.


В автоинспекции напомнили, что за езду в пьяном виде водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попадётся на этом нарушении повторно, то это обернётся него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до двух лет лишения свободы.


Также в ГИБДД добавили, что новосибирцы могут сообщить о пьяных водителях автоинспекторам по телефонам: 220–70–77, 232–23–21 или 232–85–40.


Накануне на площади Ленина прошла новогодняя акция ГИБДД: полицейский Дед Мороз со Снегурочкой раздали водителям безалкогольное шампанское. А в сентябре корреспонденты НГС побывали на акции «Нетрезвый водитель»: автоинспекторы рассказали им, как ищут пьяных за рулём и кого не тормозят никогда.

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