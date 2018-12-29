В ГИБДД рассказали подробности ночного ДТП напротив «Ройял Парка»: водитель «Мицубиси» был пьян

Также в автоинспекции рассказали о травмах пострадавшего

Авария случилась в 23:50





Новосибирская автоинспекция рассказала подробности ДТП, которое случилось ночью напротив ТРЦ «Ройял Парк».





Во время ДТП автомобиль «Мицубиси Паджеро» въехал в снегоуборочную технику.





«В пути следования напротив дома № 100 по улице Красный проспект [Мицубиси] совершил столкновение со стоящим у края проезжей части погрузчиком», — рассказал НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Он добавил также, что 46-летний водитель «Мицубиси» оказался пьян — его доставили в больницу. У него сломан нос и ссадины.





«Стояли пожарная, скорая, ДПС. "Паджеро" почти по лобовик влетел в трактор, скорее всего, двигатель сильно сместился в сторону салона», — рассказывал корреспонденту НГС в переписке во «ВКонтакте» читатель Игорь Крамаренко, который видел последствия ДТП.







Легковая машина въехал в заднюю часть трактора



