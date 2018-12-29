В ГИБДД рассказали подробности ночного ДТП напротив «Ройял Парка»: водитель «Мицубиси» был пьян
Также в автоинспекции рассказали о травмах пострадавшего
Новосибирская автоинспекция рассказала подробности ДТП, которое случилось ночью напротив ТРЦ «Ройял Парк».
Во время ДТП автомобиль «Мицубиси Паджеро» въехал в снегоуборочную технику.
«В пути следования напротив дома
Он добавил также, что 46-летний водитель «Мицубиси» оказался пьян — его доставили в больницу. У него сломан нос и ссадины.
«Стояли пожарная, скорая, ДПС. "Паджеро" почти по лобовик влетел в трактор, скорее всего, двигатель сильно сместился в сторону салона», — рассказывал корреспонденту НГС в переписке во «ВКонтакте» читатель Игорь Крамаренко, который видел последствия ДТП.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым