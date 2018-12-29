«Тойота» попала в аварию с троллейбусом и снесла светофор на Красном проспекте
Светофор сломан на перекрёстке с улицей Державина
Утром, 29 декабря, на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина в Новосибирске в аварию попали троллейбус и «Тойота».
«Троллейбус совершал разворот с правой полосы и не пропустил "Тойоту" двигающуюся прямо в левой полосе в сторону Гоголя. После столкновения "Тойота" повредила пешеходный светофор и знак», - сообщает служба аварийный комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, вину никто не признаёт. В ДТП пострадавших нет.
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Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»