«Тойота» попала в аварию с троллейбусом и снесла светофор на Красном проспекте

Светофор сломан на перекрёстке с улицей Державина

У Тойоты повреждена задняя часть





Утром, 29 декабря, на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина в Новосибирске в аварию попали троллейбус и «Тойота».





«Троллейбус совершал разворот с правой полосы и не пропустил "Тойоту" двигающуюся прямо в левой полосе в сторону Гоголя. После столкновения "Тойота" повредила пешеходный светофор и знак», - сообщает служба аварийный комиссаров «Альянс».





По информации аваркомов, вину никто не признаёт. В ДТП пострадавших нет.







Авария произошла в 6:28









«Тойота» сломала светофор и знак



