Новосибирцы заняли второе место в рейтинге собачников
Жители города в два раза чаще покупают собак, чем кошек
Аналитики Авито подсчитали, каких домашних животных жители Новосибирска чаще покупают по объявлению.
«По итогам 2018 года в Новосибирске через сайт было продано на 52% больше собак, чем кошек (в прошлом году – на 53% больше). Собак в среднем готовы были продавать в три раза дороже, чем кошек: за 12 600 рублей и 3 810 рублей соответственно», — говорится в сообщении.
Лидером в рейтинге стал Иркутск — там собак покупают на 70% чаще, чем кошек. Из ближайших городов в список попал Омск, где тоже оказалось больше собачников (на 10%), а также Барнаул и Красноярск: в обоих городах любители собак и кошек разделились поровну.
Накануне читатели НГС показали новогодние фото своих питомцев — собак, кошек и одного хорька.
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Александра Трофименко
Фото из архива НГС