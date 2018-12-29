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Новосибирцы заняли второе место в рейтинге собачников

Жители города в два раза чаще покупают собак, чем кошек

Новосибирцы заняли второе место в рейтинге собачников


Аналитики Авито подсчитали, каких домашних животных жители Новосибирска чаще покупают по объявлению.


«По итогам 2018 года в Новосибирске через сайт было продано на 52% больше собак, чем кошек (в прошлом году – на 53% больше). Собак в среднем готовы были продавать в три раза дороже, чем кошек: за 12 600 рублей и 3 810 рублей соответственно», — говорится в сообщении.


Лидером в рейтинге стал Иркутск — там собак покупают на 70% чаще, чем кошек. Из ближайших городов в список попал Омск, где тоже оказалось больше собачников (на 10%), а также Барнаул и Красноярск: в обоих городах любители собак и кошек разделились поровну.


Накануне читатели НГС показали новогодние фото своих питомцев — собак, кошек и одного хорька.

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