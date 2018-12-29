На Красном проспекте иномарка врезалась в трактор: есть пострадавший
На месте работали медики, пожарные и полиция
Ночью 29 декабря в Новосибирске напротив ТЦ «Роял Парк» внедорожник врезался в снегоуборочный трактор.
«Стояли пожарная, скорая, ДПС. Паджеро почти по лобовик влетел в трактор, скорее всего двигатель сильно сместился в сторону салона», — сообщил корреспонденту НГС в переписке во «Вконтакте» читатель Игорь Крамаренко, который видел последствия ДТП.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на проезжей части был установлен знак дорожных работ. Водитель иномарки получил травму головы и, предположительно, сломал ногу.
В полиции факт аварии подтвердили и обещали сообщить подробности утром.
В начале ноября на аллее около кинотеатра Маяковского BMW сбил пешехода, протаранил иномарку и врезался в берёзу.
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Александра Трофименко
Фото Стаса Соколова