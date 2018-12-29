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На Красном проспекте иномарка врезалась в трактор: есть пострадавший

На месте работали медики, пожарные и полиция

По словам очевидцев, на дороге был установлен знак «Дорожные работы»
По словам очевидцев, на дороге был установлен знак «Дорожные работы»


Ночью 29 декабря в Новосибирске напротив ТЦ «Роял Парк» внедорожник врезался в снегоуборочный трактор.


«Стояли пожарная, скорая, ДПС. Паджеро почти по лобовик влетел в трактор, скорее всего двигатель сильно сместился в сторону салона», — сообщил корреспонденту НГС в переписке во «Вконтакте» читатель Игорь Крамаренко, который видел последствия ДТП.


По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на проезжей части был установлен знак дорожных работ. Водитель иномарки получил травму головы и, предположительно, сломал ногу.


В полиции факт аварии подтвердили и обещали сообщить подробности утром.


В начале ноября на аллее около кинотеатра Маяковского BMW сбил пешехода, протаранил иномарку и врезался в берёзу.

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