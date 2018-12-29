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С Путиным и Роналду: рэпер из Новосибирска попал в ТОП самых обсуждаемых персон года

Аналитики составили список людей, которых пользователи чаще всего упоминали

Имя Элжея упоминали почти 2 миллиона раз. 
Имя Элжея упоминали почти 2 миллиона раз. 


Аналитики социальной сети «Вконтакте» составили список, в который вошли десять самых упоминаемых персон уходящего года, в том числе и уроженец Новосибирска рэпер Элджей.


Музыкант занял седьмую строчку в рейтинге, его имя упоминалось 1,95 миллионов раз.

Он обогнал рэп-исполнителя Miyagi, президента США Дональда Трампа и политика Павла Грудинина.


С Путиным и Роналду: рэпер из Новосибирска попал в ТОП самых обсуждаемых персон года


Первое место в рейтинге занял Владимир Путин. Его имя пользователи упоминали 9 миллионов раз. На второй строчке расположился Хабиб Нурмагомедов с показателем 3,9 миллионов. Тройку лидеров замыкает аргентинский футболист Лионель Месси — его имя упоминали 2,8 миллионов раз.


В список также вошли певец Егор Крид, рэпер Баста и португальский футболист Криштиану Роналду.


В среду, 26 декабря, сразу три трека Элджея попали в ТОП самых прослушиваемых песен «Вконтакте». Также он занял первое место в рейтинге исполнителей по размеру доходов. 

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