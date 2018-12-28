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«С обочины выходил»: на трассе в Искитимском районе погиб пешеход

Мужчину сбила «Газель»

Водитель «Газели» не увидел мужчину из-за плохой освещённости трассы
Водитель «Газели» не увидел мужчину из-за плохой освещённости трассы


Поздно вечером 28 декабря на трассе в Новосибирской области пешеход попал под колёса «Газели». Авария произошла около города Искитим.


«Пешеход мужчина, на вид 45 лет. <…> Мужчина 1955 года рождения двигался по трассе. Там идет малоосвещённый участок дороги. <…> Мужчина [пешеход] резко появился перед автомобилем, с обочины выходил. Водитель просто не успел затормозить», — рассказал корреспонденту НГС старший государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Артём Николайчук.


По данным ГИБДД, «Газель» пассажирскими перевозками не занималась.


В середине декабря женщина погибла под колёсами «Лады» на трассе под Новосибирском — она переходила дорогу в неположенном месте.

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