«С обочины выходил»: на трассе в Искитимском районе погиб пешеход

«Пешеход мужчина, на вид 45 лет. <…> Мужчина 1955 года рождения двигался по трассе. Там идет малоосвещённый участок дороги. <…> Мужчина [пешеход] резко появился перед автомобилем, с обочины выходил. Водитель просто не успел затормозить», — рассказал корреспонденту НГС старший государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Артём Николайчук.

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Александра Трофименко

Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

