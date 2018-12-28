Сел и уехал: в Ленинском районе водитель маршрутки сбил пешехода (видео)
Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте
Вечером 28 декабря около станции метро «Студенческая» водитель маршрутного такси сбил пешехода на глазах у людей.
По словам очевидцев в социальных сетях, после того как пострадавший упал, водитель вышел и начал его бить. Успокаивать его пришлось прохожим. После этого водитель сел в маршрутку и уехал, оставив сбитого человека лежать. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.
«Был вызов в полицию по поводу наезда на пешехода в месте остановки "Метро Студенческая". Выехал экипаж, но уже никого не было: ни скорой, ни пешехода. Пока никакой информации нет, может, позже заявит», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Корреспонденту НГС удалось дозвониться до компании-перевозчика, но в диспетчерской от комментариев отказались. «Все комментарии будут утром», — сообщили в компании.
Вчера пешеход попытался перейти дорогу рядом со станцией метро «Речной вокзал», но попал под машину.
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Дмитрий Здорников, Александра Трофименко
Фото Алёны Истоминой
Видео предоставлено пабликом «Инцидент Новосибирск» vk.com/incident_nsk