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Сел и уехал: в Ленинском районе водитель маршрутки сбил пешехода (видео)

Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте

Полиция выезжала на место происшествия, но ни скорой, ни пешехода там уже не было.
Полиция выезжала на место происшествия, но ни скорой, ни пешехода там уже не было.


Вечером 28 декабря около станции метро «Студенческая» водитель маршрутного такси сбил пешехода на глазах у людей.


По словам очевидцев в социальных сетях, после того как пострадавший упал, водитель вышел и начал его бить. Успокаивать его пришлось прохожим. После этого водитель сел в маршрутку и уехал, оставив сбитого человека лежать. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.


Пешеход остался лежать на проезжей части


«Был вызов в полицию по поводу наезда на пешехода в месте остановки "Метро Студенческая". Выехал экипаж, но уже никого не было: ни скорой, ни пешехода. Пока никакой информации нет, может, позже заявит», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Корреспонденту НГС удалось дозвониться до компании-перевозчика, но в диспетчерской от комментариев отказались. «Все комментарии будут утром», — сообщили в компании.


Вчера пешеход попытался перейти дорогу рядом со станцией метро «Речной вокзал», но попал под машину. 

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