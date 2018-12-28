«Сибирь» всухую выиграла у соседей из Омска
Последний гол команда загнала в пустые ворота
Сегодня, 28 декабря, в Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» встретился с омским «Авангардом». В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы выиграли у «Авангарда» со счётом 3:0.
В первом периоде ни одна команда не смогла забросить шайбу, хотя обе получили по одному удалению. Первый гол удалось открыть лишь на 40-й минуте матча, играя в большинстве, — шайбу в ворота омичей загнал нападающий Никита Михайлов, приняв пас Александра Шарова.
Вторую шайбу удалось забить лишь через 14 минут, в третьем периоде, — на 54-й минуте это сделал защитник Николай Демидов. За полторы минуты до конца матча защитник Александр Логинов забил шайбу в пустые ворота.
Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тейлор.
Предыдущий матч прошёл 26 декабря — тогда «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев».
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео Khl.ru