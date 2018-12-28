«Сибирь» всухую выиграла у соседей из Омска

Последний гол команда загнала в пустые ворота

Счёт открыли только во втором периоде
Счёт открыли только во втором периоде


Сегодня, 28 декабря, в Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» встретился с омским «Авангардом». В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы выиграли у «Авангарда» со счётом 3:0.


В первом периоде ни одна команда не смогла забросить шайбу, хотя обе получили по одному удалению. Первый гол удалось открыть лишь на 40-й минуте матча, играя в большинстве, — шайбу в ворота омичей загнал нападающий Никита Михайлов, приняв пас Александра Шарова.



Вторую шайбу удалось забить лишь через 14 минут, в третьем периоде, — на 54-й минуте это сделал защитник Николай Демидов. За полторы минуты до конца матча защитник Александр Логинов забил шайбу в пустые ворота.


Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тейлор. 


Предыдущий матч прошёл 26 декабря — тогда «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев».

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