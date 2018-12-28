S7 разрешили летать из Новосибирска в грузинский город на берегу Чёрного моря

Сейчас добраться до этого города можно только через Москву

Компания будет летать напрямую в грузинский город, расположенный на берегу Чёрного моря
Компания будет летать напрямую в грузинский город, расположенный на берегу Чёрного моря


Авиакомпания S7 Airlines получила разрешение Росавиации на выполнение прямых рейсов из Новосибирска в Батуми — грузинский город, расположенный на берегу Чёрного моря. 


Сейчас, чтобы добраться до Батуми, новосибирцам приходится делать пересадку в Москве.


Допуск на осуществление перелётов был выдан авиакомпании S7 Airlines Росавиацией 26 декабря. Компания сможет выполнять до 7 рейсов в неделю. Сейчас, чтобы добраться до Батуми, пассажирам S7 необходимо сделать пересадку в Москве, а стоимость одного билета — примерно 26 тысяч рублей.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу S7 c просьбой прокомментировать, как скоро компания планирует начать выполнять прямые рейсы до Батуми и по какой цене.


В конце ноября в S7 сообщили, что с весны 2019 года авиакомпания начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.

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