S7 разрешили летать из Новосибирска в грузинский город на берегу Чёрного моря

Сейчас добраться до этого города можно только через Москву

Компания будет летать напрямую в грузинский город, расположенный на берегу Чёрного моря





Авиакомпания S7 Airlines получила разрешение Росавиации на выполнение прямых рейсов из Новосибирска в Батуми — грузинский город, расположенный на берегу Чёрного моря.





Сейчас, чтобы добраться до Батуми, новосибирцам приходится делать пересадку в Москве.





Допуск на осуществление перелётов был выдан авиакомпании S7 Airlines Росавиацией 26 декабря. Компания сможет выполнять до 7 рейсов в неделю. Сейчас, чтобы добраться до Батуми, пассажирам S7 необходимо сделать пересадку в Москве, а стоимость одного билета — примерно 26 тысяч рублей.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу S7 c просьбой прокомментировать, как скоро компания планирует начать выполнять прямые рейсы до Батуми и по какой цене.



В конце ноября в S7 сообщили, что с весны 2019 года авиакомпания начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.