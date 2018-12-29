Семь фейерверков: все выходные в Новосибирске будут запускать салюты

НГС публикует карту мест, где можно будет полюбоваться праздничными залпами

Заключительный салют пустят на набережной 7 января





Мэрия Новосибирска назвала список мест, где можно будет посмотреть на фейерверк в новогодние праздники.





Первые залпы прогремят уже сегодня, 29 декабря, в 22:00 — новосибирцы смогут посмотреть салют в Советском районе возле ТРК «Эдем» (Кутателадзе, 4/4), передаёт пресс-центр мэрии Новосибирска.





31 декабря фейерверк пройдет возле супермаркета ТЦ Академгородка (Ильича, 6). Начало — в 20:00.





В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, в полночь, в центре Новосибирска (в Первомайском сквере) традиционно состоится главный салют города.





2 января в 19:00 салют прогремит на территории ледового городка на Михайловской набережной.





5 января салют пройдет в Советском районе на территории ДК «Академия» (Ильича, 4). Начало — в 20:30.





6 января новосибирцы смогут посмотреть фейерверк на территории Нарымского сквера. Начало — в 19:00.





7 января салют пройдет на территории ледового городка на Михайловской набережной. Начало — в 19:00.





Предлагаем посмотреть места запуска фейерверков на карте.









А для тех, кто хочет запустить фейерверк самостоятельно, НГС недавно публиковал обзор мест, где его можно купить.