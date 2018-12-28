Суд признал недействительной продажу берега под коттеджи на Бердском заливе

Прокуратура собирается обжаловать решение Искитимского суда

Часть спорных участков расположена на острове Огуречный — местные его называют просто островом 
Часть спорных участков расположена на острове Огуречный — местные его называют просто островом 


Искитимский районный суд частично удовлетворил иск природоохранной прокуратуры об отмене сделки по продаже береговой линии острова в Бердском заливе — там стоят дорогие коттеджи с причалами. 


Иск в суд прокуратура подала летом прошлого года. Два года назад Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о приватизации спорной земли — его авторы заявили, что участки были проданы районной администрации по 5 тысяч рублей за сотку, а на береговой линии появились постройки, что противоречит природоохранному законодательству. 


В сентябре этого года сделку между администрацией Искитимского района и членами ДНТ «ФМК» суд признал недействительной, а право собственности на 26 из 137 участков — отсутствующим. Иск прокуратуры был поддержан лишь частично. 


24 декабря Искитимский районный суд удовлетворил ходатайство областной природоохранной прокуратуры — ведомство, по информации суда, намерено обжаловать решение, вынесенное в сентябре.


«Природоохранный прокурор ходатайствовал о восстановлении срока для подачи апелляционного представления, данное ходатайство удовлетворено», — сообщили корреспонденту НГС в Искитимском районном суде, пояснив, что прокуратура намерена опротестовать вынесенное ранее решение. 


С пресс-службой областной прокуратуры корреспонденту НГС связаться не удалось. 


По телефону ДНТ «ФМК» 28 декабря никто не ответил. Один из владельцев спорных участков в ДНТ «ФМК» Владимир Непомнящих оказался не готов ответить на вопрос, будет ли оспаривать решение суда.


«Надо думать, потому что я тоже гражданин России и считаю, что мои права ущемлены <…>. Мне трудно что-то ещё добавить, потому что ситуация непонятная, как она решится и когда, непонятно», — заметил он.

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