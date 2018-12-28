Суд признал недействительной продажу берега под коттеджи на Бердском заливе
Прокуратура собирается обжаловать решение Искитимского суда
Искитимский районный суд частично удовлетворил иск природоохранной прокуратуры об отмене сделки по продаже береговой линии острова в Бердском заливе — там стоят дорогие коттеджи с причалами.
Иск в суд прокуратура подала летом прошлого года. Два года назад Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о приватизации спорной земли — его авторы заявили, что участки были проданы районной администрации по 5 тысяч рублей за сотку, а на береговой линии появились постройки, что противоречит природоохранному законодательству.
В сентябре этого года сделку между администрацией Искитимского района и членами ДНТ «ФМК» суд признал недействительной, а право собственности на 26 из 137 участков — отсутствующим. Иск прокуратуры был поддержан лишь частично.
24 декабря Искитимский районный суд удовлетворил ходатайство областной природоохранной прокуратуры — ведомство, по информации суда, намерено обжаловать решение, вынесенное в сентябре.
«Природоохранный прокурор ходатайствовал о восстановлении срока для подачи апелляционного представления, данное ходатайство удовлетворено», — сообщили корреспонденту НГС в Искитимском районном суде, пояснив, что прокуратура намерена опротестовать вынесенное ранее решение.
С пресс-службой областной прокуратуры корреспонденту НГС связаться не удалось.
По телефону ДНТ «ФМК» 28 декабря никто не ответил. Один из владельцев спорных участков в ДНТ «ФМК» Владимир Непомнящих оказался не готов ответить на вопрос, будет ли оспаривать решение суда.
«Надо думать, потому что я тоже гражданин России и считаю, что мои права ущемлены <…>. Мне трудно что-то ещё добавить, потому что ситуация непонятная, как она решится и когда, непонятно», — заметил он.
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Лиза Пичугина
Фото maps.google.com