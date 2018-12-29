А потом опять мороз: в новогодний Новосибирск идёт короткое потепление

В праздничную ночь температура опять опустится

Последние дни года порадуют погодой, а 1 января в Новосибирске опять похолодает





Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на последние дни уходящего года и первый день 2019 года.





«Мы всё-таки ждём ослабление морозов, приближение, смещение потоков с юго-запада, запада. Холод отходить будет на восток, юго-восток, в итоге мы ждём к 31-му числу приближения очередной ложбины баррической и в отдельных районах снегопады, метели, порывистые ветры до 12–16 м/с», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.





При этом в Новосибирской области 30 и 31 декабря ожидается повышение температуры до –12...–18 градусов ночью. Дневные температуры составят до –5...–10 градусов и местами до 16 градусов мороза.





Но 1 января, как полагают синоптики, снова пройдёт холодный атмосферный фронт.



