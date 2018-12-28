Заработки рэпера из Новосибирска оценили в 53 миллиона рублей — больше, чем у Монеточки

Элджей занял 1-е место в рейтинге исполнителей по размеру доходов

Количество заработанных денег издание оценивало на основании стоимости концертов в городах-миллионниках
Количество заработанных денег издание оценивало на основании стоимости концертов в городах-миллионниках


Рэпер из Новосибирска Элджей заработал больше других известных исполнителей в 2018 году, утверждает издание The Bell.


Издание The Bell составило список музыкантов, заработавших больше всех в 2018 году. На первое место в списке попал рэпер Элджей (под этим псевдонимом выступает уроженец Новосибирска Алексей Узенюк). По версии издания, он заработал 53 миллиона рублей. Следом за ним идёт исполнительница Монеточка — она заработала 31,5 миллиона рублей.


Следом за Элджеем идёт исполнительница Монеточка — она заработала 31,5 миллиона рублей
Следом за Элджеем идёт исполнительница Монеточка — она заработала 31,5 миллиона рублей


Количество заработков исполнителей издание оценивало на основании стоимости концертов в городах-миллионниках и прибавляло к этому количеству число концертов в турах. «Менеджеры большинства исполнителей подтвердили справедливость этих расчётов», — уверяет The Bell.


По данным The Bell, у Элджея 7,8 миллиона подписчиков в социальных сетях, кроме того, его упоминали 4,1 миллиона раз в соцсетях, а с июня по ноябрь 2018 года у Элджея прибавилось 2,8 миллиона слушателей на Яндекс.Музыке.


Совсем недавно служба безопасности Украины запретила Элджею въезд на территорию страны. Рэпер уже попадал в топы рейтингов. Так, например, в середине октября новосибирский рэпер Элджей был признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте», сообщается в пресс-службе социальной сети.

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