Крах ТВ, день выборов и последняя «Игра престолов»: самые ожидаемые события 2019 года

«Продиджей», как Депардье, пора прописывать в России: музыканты вновь возвращаются к нам, чтобы делать рейв





2018 год был концентрированным и щедрым на события — из-за одного только чемпионата мира по футболу расставаться с ним не хочется. Но календарь перевернуть всё же придётся, хотя бы для того, чтобы досмотреть «Игру престолов», увидеть вживую Bon Jovi и Cure, подержать в руках первый гибкий смартфон или уехать на первую зимнюю Универсиаду в России.







Эпохальное: крах аналогового ТВ







Год начинается с исторического для российского телевидения события: медленно и уже отклоняясь от плана, страна всё-таки переходит на цифровое вещание. Указ в прошлом году подписал Владимир Путин: 11 февраля должен исчезнуть аналоговый сигнал, а 19 августа закончится лицензия у телеканалов (но не у всех: в последние дни 2018 года Госкомиссия по радиочастотам признала, что региональные каналы не готовы так быстро перестроиться на «цифру», поэтому разрешила им продлить лицензию до лета 2020 года).







Аналоговое телевидение начнёт вымирать с февраля 2019 года





Когда огромная цифровая сеть запустится, россияне получат бесплатный набор телеканалов, сопоставимый с тем, который раньше предоставлялся платно: это главные федеральные каналы, «Матч-ТВ», «ТНТ», детский канал «Карусель», «Пятница», «Муз-ТВ». Свои телевизоры придется перенастроить на цифровое вещание или подключить приставку.







Спортивное: хоккейный реванш и Универсиада в Сибири







В марте в России впервые пройдёт зимняя Универсиада — это как Олимпиада, только участие в ней принимают студенты и обладатели ученых степеней. Со 2 по 12 марта в Красноярск съедутся три тысячи спортсменов из 50 стран, чтобы разыграть 76 комплектов наград в биатлоне, сноуборде, фигурном катании, горнолыжном спорте, хоккее, керлинге и прочих зимних видах спорта. Соревнования будут масштабными, специально для этого в сибирском мегаполисе построили и отреставрировали 34 объекта, 11 из них — спортивные: это ледовая арена, горнолыжные и биатлонные комплексы.







В конце весны сердца российских болельщиков хоккея замрут в ожидании реванша: с 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира, на котором наша сборная должна отыграться за обидное поражение в 2018 году — тогда впервые за пять лет мы остались без медалей. Соперниками России станут команды Швеции, Чехии, Норвегии, Латвии, Швейцарии, Италии и Австрии.





В 2018-м сборная России дошла до четвертьфинала и проиграла канадцам со счётом 5:4.

Видео: Кровавый Спорт/YouTube.com









Кино и сериалы: весна близко







Ожидания киноманов в 2019 году связаны со встречами со старыми героями: на экраны в апреле вернется «Хеллбой», в мае «Джон Уик» (бывшего убийцу-наёмника, который и в третьей части будет бегать от коллег по цеху, по традиции сыграет Киану Ривз). Кевин Колш и Деннис Уидмайер перенесли на экран ужастик Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», его тоже покажут весной. Осенью Тодд Филлипс презентует своего «Джокера»: мы узнаем подробную историю самого опасного преступника Готэм-Сити.





Закончится история клана Скайуокеров: последний, девятый эпизод «Звёздных войн» выйдет в декабре. Съемки продолжает Джей Джей Адамс, сюжет держится в секрете. Известно, что раньше планировалось сделать центральным персонажем принцессу Лею, но после смерти актрисы в 2016 году сюжет пришлось переписать. Однако известно, что в новой ленте Лея всё же появится — режиссер использует кадры из архивов, которые поклонники звёздной саги ещё не видели.







Фанатам сериалов не стоит объяснять, зачем на календаре особым цветом нужно выделить апрель. Последний, восьмой сезон «Игры престолов» был отснят ещё прошлым летом, на него HBO потратила почти сто миллионов долларов — бешеные деньги для производства телесериала! Но шесть серий по полтора часа каждая нам обеспечены, из них мы узнаем, кто займёт Железный трон и сложится ли всё у Джона Сноу с Дейнерис.







Видео: AMEDIATEKA/YouTube.com





В 2019-м придется попрощаться с «Теорией большого взрыва» и познакомиться с новой частью «Американской истории преступлений». Предыдущий сезон режиссёры посвятили убийству Джанни Версаче и собрали звездный состав: роль Донателлы сыграла Пенелопа Крус, а любовника модельера — постаревший, но по-прежнему неотразимый Рикки Мартин. Но даже такая актерская обойма не спасла сериал от гнева родственников Версаче — они публично отреклись от сериала. Четвертый сезон «Истории преступлений» будет посвящен урагану «Катрина», который в 2005 году унес почти две тысячи жизней.







Торжественное: получит ли «Оскар» Леди Гага?







Главная церемония в мире кино состоится 25 февраля, а имена претендентов на золотую статуэтку будут объявлены в конце января. Впрочем, это не останавливает критиков от прогнозов. «Лучший фильм» прочат «Зеленой книге», «Человеку на Луне» и даже «Чёрной пантере», а лучшей актрисой, кроме Оливии Колман, сыгравшей в фильме «Фаворитка», и Виолы Дэвис («Вдовы») эксперты считают и Леди Гагу, сыгравшую в фильме-мюзикле «Звезда родилась». Интересно, что «Оскар» за лучшую мужскую роль может достаться Райану Гослингу — его критики называют одним из явных претендентов на победу.







Музыкальное: прощальный тур Kiss и новый альбом Rammstein







В 2019 году расщедрится на альбом группа Rammstein, такого подарка фанаты Тилля Линдеманна ждали целых десять лет. Пластинку немцы частично записывали в Минске при участии хора и симфонического оркестра. Послушать эту коллаборацию удастся уже весной. Сладкоголосая Лана Дель Рэй тоже объявила, что порадует фанатов шестой пластинкой. Дата выхода альбома Norman Fucking Rockwell пока не определена.







Круче пластинок любимых артистов только встречи с ними, и в этом плане новый год затмит старый. Первая хорошая новость — для фанатов олдового готик-панка: второй раз в истории своего существования группа The Cure едет в Россию. Роберт Смит и его команда станут хедлайнерами московского «Пикника Афиши», который пройдет 3 августа в музее-заповеднике Коломенское.







Живых легенд, сформировавших современную музыку такой, какой мы её любим, на сцене осталось не так и много, поэтому в концертный календарик стоит вписать выступления Bon Jovi 31 мая в Москве — это первый за 30 лет концерт группы в России. Только представьте: среди зрителей вполне могут оказаться те, кто знает Джона Бон Джови с рождения! 11 и 13 июня в Питер и Москву приедет Kiss — это их прощальный мировой тур. 21 июля в «Лужниках» выступит Metallica.







Бессмертные Bon Jovi возвращаются в Россию спустя 30 лет





Страда музыкальных фестивалей традиционно растянется на всё лето: с 5 по 7 июля неформалы будут топтать поляну «Нашествия», 12–14 июля будет рейв в парке Горького на Park Live (кстати, хедлайнером в этом году будут The Prodigy, которые под занавес 2018 года выпустили ещё один альбом). 11–14 июля уезжайте в Ярославскую область на «Доброфест», а на 16–18 августа планируйте поездку в Нижегородскую область на Alfa Future People.







Технологическое: гибкие смартфоны и «яблочные» новинки







Зимой 2019 года стоит ждать премьеру от Samsung — гибкий смартфон, который в сложенном состоянии похож на телефон, а в развёрнутом — на планшет. Модель получила имя Galaxy F. Внешний экран смартфона — 4,3 дюйма, диагональ в развернутом виде увеличивается до 7,3 дюйма. Впрочем, Samsung не единственная компания, которая решила прогнуть свои гаджеты: о подобных смартфонах уже заговорили разработчики от Huawei и Royole.





За потребительские чувства поборется и Apple, которая анонсировала новые беспроводные наушники AirPods и умную колонку Apple HomePod.





Вести о новых айфонах пока покрыты туманом, среди главных ожиданий — iPhone с 3D-камерой и поддержкой 5G





Серьезное: день выборов в России







Отдать свой гражданский долг россиянам, у которых в паспорте пометка 18+, придется 8 сентября в единый день голосования. Выборы в местные и региональные думы, сражения за кресло мэров и губернаторов в этот день развернутся в 18 субъектах РФ: от Астраханской области до Дальнего Востока.







Хабаровский край, Новгородская и Свердловская области выберут представителей своих регионов в Госдуме, в 16 регионах, в том числе Челябинской, Волгоградской, Курганской областях и Башкортостане, жители изберут нового главу. В 13 регионах доберут депутатов в местные законодательные собрания и областные думы, а Новосибирск выберет мэра.

