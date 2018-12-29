Подождём на остановке: общественный транспорт станет ходить реже в новогодние праздники

В новогодние праздники транспорта будет меньше





С 30 декабря по 8 января все автобусы, в том числе коммерческие, а также троллейбусы и трамваи переходят на график работы выходного дня — с 6:00 до 23:30.







«В графике выходного дня предусмотрен выход на линию части подвижного состава в более позднее время и увеличение интервала движения, — объяснили в мэрии. —





1, 2 и 7 января планируется снижение выпуска подвижного состава на 20–25% от плана выходного дня».





В ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет работать дольше. Последние рейсы нескольких маршрутов возле станций метро задержатся до 1:20:





— маршрут трамвая: станция метро «Площадь Маркса» — ул. Котовского — ул. Связистов — Юго-Западный жилмассив.





— маршруты троллейбуса: площадь им. Калинина — ул. Учительская; ДК им. Кирова — станция метро «Заельцовская» — Городской аэропорт; Магазин «Золотая Нива» — ул. Лазурная; Дом Ленина — Сад им. Дзержинского; Станция метро «Площадь Маркса» — Северо-Чемской жилмассив; Магазин «Кристалл» — Затулинский жилмассив; Станция метро «Площадь Маркса» — Станиславский жилмассив.





— маршруты автобуса: станция метро «Студенческая» — Чемской бор; Станция метро «Речной вокзал» — пр. Строителей — Цветной проезд — Шлюзы; Станция метро «Речной вокзал» — ул. Первомайская — УМ-3.







Расписание работы входов в метро





В новогоднюю ночь метро будет работать до 1:00, но режим работы входов различается. До 1:00 можно зайти на станции: «Заельцовская» со стороны центра; «Гагаринская» со стороны Кропоткина; «Красный проспект» со стороны Дома офицеров; «Площадь Ленина» со стороны магазина «Яхонт» и со стороны мэрии; «Октябрьская» со стороны ГПНТБ; «Речной вокзал» со стороны Большевистской; «Студенческая» со стороны НГТУ; «Площадь Маркса» со стороны ГУМа и ТОЦ «Версаль»; «Золотая Нива» со стороны улицы Бориса Богаткова; «Берёзовая роща» со стороны улицы Фрунзе; «Маршала Покрышкина» со стороны улицы Ипподромской; «Площадь Гарина-Михайловского» со стороны гостиницы «Новосибирск» и со стороны ж/д вокзала.







С 27 декабря на дни зимних каникул в троллейбусах, трамваях, метро, муниципальных автобусах проезд для школьников бесплатный, но при себе нужно иметь справку из школы, уточняется на сайте новосибирского метрополитена.

