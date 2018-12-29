обзор

Подождём на остановке: общественный транспорт станет ходить реже в новогодние праздники

Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят график работы на каникулах

В новогодние праздники транспорта будет меньше
В новогодние праздники транспорта будет меньше


С 30 декабря по 8 января все автобусы, в том числе коммерческие, а также троллейбусы и трамваи переходят на график работы выходного дня — с 6:00 до 23:30.


«В графике выходного дня предусмотрен выход на линию части подвижного состава в более позднее время и увеличение интервала движения, — объяснили в мэрии. — 


1, 2 и 7 января планируется снижение выпуска подвижного состава на 20–25% от плана выходного дня».


В ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет работать дольше. Последние рейсы нескольких маршрутов возле станций метро задержатся до 1:20:


— маршрут трамвая: станция метро «Площадь Маркса» — ул. Котовского — ул. Связистов — Юго-Западный жилмассив. 


— маршруты троллейбуса: площадь им. Калинина — ул. Учительская; ДК им. Кирова — станция метро «Заельцовская» — Городской аэропорт; Магазин «Золотая Нива» — ул. Лазурная; Дом Ленина — Сад им. Дзержинского; Станция метро «Площадь Маркса» — Северо-Чемской жилмассив; Магазин «Кристалл» — Затулинский жилмассив; Станция метро «Площадь Маркса» — Станиславский жилмассив.


— маршруты автобуса: станция метро «Студенческая» — Чемской бор; Станция метро «Речной вокзал» — пр. Строителей — Цветной проезд — Шлюзы; Станция метро «Речной вокзал» — ул. Первомайская — УМ-3.


Расписание работы входов в метро
Расписание работы входов в метро


В новогоднюю ночь метро будет работать до 1:00, но режим работы входов различается. До 1:00 можно зайти на станции: «Заельцовская» со стороны центра; «Гагаринская» со стороны Кропоткина; «Красный проспект» со стороны Дома офицеров; «Площадь Ленина» со стороны магазина «Яхонт» и со стороны мэрии; «Октябрьская» со стороны ГПНТБ; «Речной вокзал» со стороны Большевистской; «Студенческая» со стороны НГТУ; «Площадь Маркса» со стороны ГУМа и ТОЦ «Версаль»; «Золотая Нива» со стороны улицы Бориса Богаткова; «Берёзовая роща» со стороны улицы Фрунзе; «Маршала Покрышкина» со стороны улицы Ипподромской; «Площадь Гарина-Михайловского» со стороны гостиницы «Новосибирск» и со стороны ж/д вокзала.


С 27 декабря на дни зимних каникул в троллейбусах, трамваях, метро, муниципальных автобусах проезд для школьников бесплатный, но при себе нужно иметь справку из школы, уточняется на сайте новосибирского метрополитена.

Прочтений: 1332

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено