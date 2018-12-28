Власти предложили защитить памятник соцреализма, за который вступился Зураб Церетели

Сейчас одно из панно полностью закрыто растяжкой концертно-театрального зала «Евразия»





Власти Новосибирской области предложили защитить мозаику на здании ДК «Строитель». Ранее о сохранении мозаики на фасаде здания просил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.





Такое предложение управления по государственной охране объектов культурного наследия региона появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 28 декабря. Согласно тексту документа, ведомство предлагает внести панно «Строители» и «Мой город» в список выявленных объектов культурного наследия.





«Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия <...> объекты <...> расположенные по адресу: город Новосибирск, улица Селезнёва, 46», — говорится в проекте приказа.





Если проект будет принят, то на мозаиках и прилегающей к ним территории нельзя будет вешать рекламные баннеры. При этом, уточняется в документе, под запрет не попадает наружная реклама о проходящих во Дворце культуры различных мероприятиях.





На фотографии — панно «Строители», которое сейчас закрыто вывеской со словами «Концертно-театральный зал»





Летом с письмом к главе Новосибирской области Андрею Травникову обратился президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он попросил Травникова сохранить мозаику, которую собирались снимать из-за ремонта.





Зураб Церетели попросил Травникова сохранить мозаику, которую собирались снимать из-за ремонта





«Просим Вас, уважаемый Андрей Александрович, поручить заинтересованным организациям города Новосибирска рассмотреть данный вопрос на предмет сохранения высокопрофессионально выполненных мозаичных работ художника, коренного сибиряка Василия Кирьянова.





Его произведения, выполненные в прошлом веке, уже стали памятниками изобразительного искусства того времени и по возможности должны быть сохранены как культурное наследие России», — написал в письме Церетели.







Как сообщил корреспонденту НГС заслуженный архитектор России Владимир Авксентюк, оба панно являются настоящими произведениями искусства. «Такие мозаики — это бесценное достояние города, и они должны охраняться законом.





Это наша история, когда был синтез искусств — архитектуры и монументального искусства. Нам надо сохранять идентичность города, а такие мозаики — страницы его истории», — заметил Авксентюк.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, связано ли решение внести панно в список объектов культурного наследия с обращением Церетели.





Недавно власти предложили исключить памятник археологии поселение «Турист-2» из перечня выявленных объектов культурного наследия — учёные, работавшие на участке, целиком выкопали древнее поселение и нашли там более 20 могил и 10 тысяч артефактов.