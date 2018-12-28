Больше 2 тонн выдержит: на Обском море заработала первая ледовая переправа

В МЧС уверяют, что крепкий лёд выдержит даже тяжёлые машины

Ледовая переправа работает каждый день с 8:00 до 19:00





Сегодня, 28 декабря, в Новосибирской области начала работать первая ледовая переправа через Обское море: она связала сёла Спирино и Чингисы.







О том, что в Ордынском районе открылась ледовая дорога через водохранилище, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.







По её данным, переправа будет работать ежедневно с 8:00 до 19:00.





«Проезд организован по двум полосам, протяжённость в одну сторону составляет 1,8 километра. Теперь жителям Ордынского района не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг водохранилища. Толщина льда на переправе от 35 до 45 сантиметров, что позволяет пропускать автомобильную технику массой до 2,5 тонны», — рассказали в МЧС.







В ведомстве уточнили, что на переправе есть шлагбаумы, дорожные знаки, пешеходная дорожка, два пункта обогрева, спасательные посты.







«Днём переправа обслуживается сменой из пяти человек: дежурят по двое матросов-спасателей и дежурных, а также один водитель для эвакуации транспортных средств. В ночное время на дежурство заступают два человека. Все они обучены действиям в случае возникновения нештатной ситуации», — цитируют в ведомстве и.о. главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрия Карпова.







В МЧС уверяют, что крепкий лёд способен выдержать машины массой до двух с половиной тонн





Всего на Обском водохранилище планируется открыть две ледовые переправы: вторая по традиции соединит посёлок Ордынское и село Нижнекаменка. Эту ледовую дорогу ещё не приняли в эксплуатацию: пользоваться ею сейчас опасно, подчеркнули в МЧС.







«На полотне переправы образовались наледи, трещины и промоины, через которые вода вышла на лёд. Срок освидетельствования данной переправы отложен до 10 января 2019 года», — пояснил Юрий Карпов.







Закрываются ледовые переправы ближе к весне, когда ездить по ним становится небезопасно.