Возле «МЕГИ» столкнулись три машины: на месте работает скорая помощь

Подробности случившегося выясняются

Очевидцы сообщают, что в ДТП попали три автомобиля
Очевидцы сообщают, что в ДТП попали три автомобиля


Днём в пятницу, 28 декабря, возле СТЦ «МЕГА» в Кировском районе Новосибирска столкнулись три машины — на место выезжала скорая помощь.


Авария случилась в 14:10 рядом с домом на Мира, 62 напротив «МЕГИ», сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Информация об аварии уточняется.


По информации очевидцев в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в аварию попали три автомобиля — внедорожник Toyota Land Сruiser Prado, серый минивэн и серебристый седан. Также, по их данным, на месте работают медики. 


Утром из-за массовой аварии большая пробка собралась на Большевистской.

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