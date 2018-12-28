Возле «МЕГИ» столкнулись три машины: на месте работает скорая помощь

Очевидцы сообщают, что в ДТП попали три автомобиля





Днём в пятницу, 28 декабря, возле СТЦ «МЕГА» в Кировском районе Новосибирска столкнулись три машины — на место выезжала скорая помощь.





Авария случилась в 14:10 рядом с домом на Мира, 62 напротив «МЕГИ», сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Информация об аварии уточняется.





По информации очевидцев в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в аварию попали три автомобиля — внедорожник Toyota Land Сruiser Prado, серый минивэн и серебристый седан. Также, по их данным, на месте работают медики.





Утром из-за массовой аварии большая пробка собралась на Большевистской.