Компания из Новосибирска заплатила 25 тысяч дедушке, который обругал матом новогоднюю ёлку

Видео с пенсионером разошлось по интернету под хештегом #безсоли

Вячеслав Степанович получил известность после откровенного разговора о том, как ему живётся на 10 тысяч
Вячеслав Степанович получил известность после откровенного разговора о том, как ему живётся на 10 тысяч


Представители новосибирской компании Vsemayki.ru съездили в гости к жителю Бийска Вячеславу Степановичу, который прославился после появления мемов с его участием, — пенсионер эмоционально высказался по поводу своей пенсии и попал в эфир местного ТВ. 


Бийские журналисты опрашивали прохожих о том, нравится ли им новогодняя ель на площади перед одним из городских ДК. Один из прохожих, Вячеслав Степанович, ответил очень резко: «Два высших образования. Получил пенсию 10 тысяч. 5 тысяч на карте. На чё я живу? *** без соли доедаю! Ёлочка мне нравится?! Ёлка, ***, мне нравится?!».


После этого в интернете появились мемы с бийским пенсионером, а продукцию с принтами #безсоли начала выпускать и новосибирская компания Vsemayki.ru


Около трёх недель назад компания выпустила свитшоты и футболки #безсоли и уже отправила их в 33 города.


После этого видео на «Бийском телевидении» пенсионер прославился на всю страну


Бийчанину подарили ёлку, которая ему понравилась, а также 20% с продаж продукции с принтами #безсоли — вышло 25 тысяч рублей. 


«В начале декабря коллега увидел видеомем про бийского пенсионера и ёлочку. Рассказал, и мы придумали в поддержку дедушки коллекцию принтов #безсоли. Мы не рассчитывали, что они будут популярны, хотя видео с грозным дедом люди много обсуждали в Сети. Скорее, это было поводом сделать такое, что выражает социальную боль. Как принты Prada или Вивьен Вествуд. Поговорить о проблеме маленьких пенсий, грустных городов без работы и того, что у большинства в стране после выплаты коммунальных вот как раз остаётся нечто фаллическое и без соли. И честно собирались везти подарки, ёлку и деньги. Правда, на проценты с продаж даже не надеялись», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Vsemayki.ru Юлия Бармаева.


Компания выпустила такие принты — #безсоли, «ёлочка мне нравится» и #безБоли
Компания выпустила такие принты — #безсоли, «ёлочка мне нравится» и #безБоли


За две с половиной недели с момента запуска коллекции купили почти 120 вещей.


«Вчера я в Бийске отдала Вячеславу Степановичу мешок подарков, красивый свитшот с самым популярным принтом из коллекции #безсоли и 25 тысяч рублей. Обещанные 20% с продаж декабря лишь на тысячу меньше этой суммы. И это поразительно. Люди действительно готовы носить вещи, которые говорят о социалке. Это не тот мем, где повеселиться или возвеличиться. Но попал многим в сердце. И очень душевно провела этот день в семье, слушая, как же жить, если вдруг стал мемом, а журналисты караулят на улице. Но всё это внимание, к сожалению, не помогает найти работу», — добавила Бармаева.


Эта ёлка Вячеславу Степановичу понравилась 


Эти деньги пенсионер планирует потратить на ремонт машины, на которой ездит на дачу. 


«Он активный человек, пенсия маленькая, и ему действительно грустно, что в 67 лет он не может найти работу. Известное видео было записано как раз после очередного отказа в службе занятости, и потому он был особенно не в духе», — пояснила Юлия Бармаева.


Ранее компания уже выпускала продукцию с мемами, например, «Многорукий Акинфеев».

Прочтений: 6554

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено