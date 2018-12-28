Компания из Новосибирска заплатила 25 тысяч дедушке, который обругал матом новогоднюю ёлку

Вячеслав Степанович получил известность после откровенного разговора о том, как ему живётся на 10 тысяч





Представители новосибирской компании Vsemayki.ru съездили в гости к жителю Бийска Вячеславу Степановичу, который прославился после появления мемов с его участием, — пенсионер эмоционально высказался по поводу своей пенсии и попал в эфир местного ТВ.





Бийские журналисты опрашивали прохожих о том, нравится ли им новогодняя ель на площади перед одним из городских ДК. Один из прохожих, Вячеслав Степанович, ответил очень резко: «Два высших образования. Получил пенсию 10 тысяч. 5 тысяч на карте. На чё я живу? *** без соли доедаю! Ёлочка мне нравится?! Ёлка, ***, мне нравится?!».





После этого в интернете появились мемы с бийским пенсионером, а продукцию с принтами #безсоли начала выпускать и новосибирская компания Vsemayki.ru





Около трёх недель назад компания выпустила свитшоты и футболки #безсоли и уже отправила их в 33 города.





После этого видео на «Бийском телевидении» пенсионер прославился на всю страну





Бийчанину подарили ёлку, которая ему понравилась, а также 20% с продаж продукции с принтами #безсоли — вышло 25 тысяч рублей.







«В начале декабря коллега увидел видеомем про бийского пенсионера и ёлочку. Рассказал, и мы придумали в поддержку дедушки коллекцию принтов #безсоли. Мы не рассчитывали, что они будут популярны, хотя видео с грозным дедом люди много обсуждали в Сети. Скорее, это было поводом сделать такое, что выражает социальную боль. Как принты Prada или Вивьен Вествуд. Поговорить о проблеме маленьких пенсий, грустных городов без работы и того, что у большинства в стране после выплаты коммунальных вот как раз остаётся нечто фаллическое и без соли. И честно собирались везти подарки, ёлку и деньги. Правда, на проценты с продаж даже не надеялись», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Vsemayki.ru Юлия Бармаева.





Компания выпустила такие принты — #безсоли, «ёлочка мне нравится» и #безБоли





За две с половиной недели с момента запуска коллекции купили почти 120 вещей.





«Вчера я в Бийске отдала Вячеславу Степановичу мешок подарков, красивый свитшот с самым популярным принтом из коллекции #безсоли и 25 тысяч рублей. Обещанные 20% с продаж декабря лишь на тысячу меньше этой суммы. И это поразительно. Люди действительно готовы носить вещи, которые говорят о социалке. Это не тот мем, где повеселиться или возвеличиться. Но попал многим в сердце. И очень душевно провела этот день в семье, слушая, как же жить, если вдруг стал мемом, а журналисты караулят на улице. Но всё это внимание, к сожалению, не помогает найти работу», — добавила Бармаева.





Эта ёлка Вячеславу Степановичу понравилась





Эти деньги пенсионер планирует потратить на ремонт машины, на которой ездит на дачу.





«Он активный человек, пенсия маленькая, и ему действительно грустно, что в 67 лет он не может найти работу. Известное видео было записано как раз после очередного отказа в службе занятости, и потому он был особенно не в духе», — пояснила Юлия Бармаева.





Ранее компания уже выпускала продукцию с мемами, например, «Многорукий Акинфеев».