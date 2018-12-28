подробности

«Помогите, не можем выбраться»: очевидцы рассказали о пожаре, в котором погибли двое братьев

Пожар мог начаться с новогодней ёлки — семья в это время спала

Братья Цыплаковы насмерть задохнулись во время пожара 
Братья Цыплаковы насмерть задохнулись во время пожара 


Утром 28 декабря загорелся дом на Листвянской, 13 в посёлке Линёво — в пожаре в Искитимском районе Новосибирской области погибли два 19-летних брата Юрий и Александр Цыплаковы


«Я живу в первом подъезде, пожар произошёл во втором, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Иван. — Вышел с собакой в 8:15 погулять. Сначала подумал, что кому-то из соседей плохо стало. Потом смотрю — пламя аж до четвёртого этажа со второго, где Цыплаковы живут. Дым валил, весь подъезд в дыму стоял». 


По информации официального сайта администрации Искитимского района, сигнал о пожаре поступил в 8:38, в 8:53 пожарным удалось справиться с открытым огнём. 


«Пока всё это происходило, люди с четвёртых-пятых этажей кричали: "Помогите, мы не можем выбраться, тут ребёнок четырехлетний задыхается", — 


вспоминает Иван. — Пожар потушили, многие вышли из этого подъезда сразу». 


По информации СК, Юрий и Александр Цыплаковы погибли от угарного газа, их мать Олеся Цыплакова и 2-летний младший брат получили лёгкую степень отравления. 


«В посёлке кто что говорит, что братья курили дома, но Олеся говорит, что сыновья старшие спали, загорелась ёлка, да и всё больше ссылаются на это, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна. — Ёлка загорелась, они (погибшие. — Прим. ред.) спали, а мать их ребёнка младшего сразу на руки, на улицу выбежала и вызвала пожарных. Потом сказали, что вот два трупа из семьи». 


Пожар начался на втором этаже хрущёвки
Пожар начался на втором этаже хрущёвки


Местные жители рассказывают, что теперь у выжившей женщины совсем не осталось родственников — её муж погиб несколько лет назад, а в этом году из жизни ушли мать и свекровь. Женщина всю жизнь проработала на местном заводе мастером участка, туда же пристроила и младшего сына Александра. Юрий, по словам соседей, был вынужден не работать, прятаться от «городских блатных» дома после 50-тысячного проигрыша в карты. 


«Его прижимали, конечно, за эти деньги. Он уезжал куда-то, потом приехал и дома сидел, никуда не выходил», — рассказала корреспонденту подруга Юрия Анна (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.). 


По мнению Анны, карточный долг и пожар в квартире никак между собой не связаны: «Просто одной семье так сильно не везёт». 


Выжившие в пожаре живут у соседки. По словам близких, женщина находится в шоке и не разговаривает. «Она одна с маленьким ребёнком осталась, — говорит соседка Екатерина, у которой сейчас живёт Цыплакова. — От квартиры ничего не осталось. Жалко их. Люди денежку собирают. Мне уже тоже скоро 90 лет будет, какой с меня прок? Помогите им, пожалуйста». 


В конце прошлого года страшный пожар произошёл в посёлке Степной Искитимского района: в загоревшемся доме погибли пятеро детей, младшему из которых было всего семь месяцев. Глава семейства выскочил через окно. Соседи считают, что в смерти детей виноват именно он, и уверены, что многодетного отца нужно было лишить родительских прав ещё до трагедии.

Прочтений: 2164

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено