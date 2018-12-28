«Помогите, не можем выбраться»: очевидцы рассказали о пожаре, в котором погибли двое братьев

Пожар мог начаться с новогодней ёлки — семья в это время спала

Братья Цыплаковы насмерть задохнулись во время пожара





Утром 28 декабря загорелся дом на Листвянской, 13 в посёлке Линёво — в пожаре в Искитимском районе Новосибирской области погибли два 19-летних брата Юрий и Александр Цыплаковы.





«Я живу в первом подъезде, пожар произошёл во втором, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Иван. — Вышел с собакой в 8:15 погулять. Сначала подумал, что кому-то из соседей плохо стало. Потом смотрю — пламя аж до четвёртого этажа со второго, где Цыплаковы живут. Дым валил, весь подъезд в дыму стоял».







По информации официального сайта администрации Искитимского района, сигнал о пожаре поступил в 8:38, в 8:53 пожарным удалось справиться с открытым огнём.





«Пока всё это происходило, люди с четвёртых-пятых этажей кричали: "Помогите, мы не можем выбраться, тут ребёнок четырехлетний задыхается", —





вспоминает Иван. — Пожар потушили, многие вышли из этого подъезда сразу».





По информации СК, Юрий и Александр Цыплаковы погибли от угарного газа, их мать Олеся Цыплакова и 2-летний младший брат получили лёгкую степень отравления.





«В посёлке кто что говорит, что братья курили дома, но Олеся говорит, что сыновья старшие спали, загорелась ёлка, да и всё больше ссылаются на это, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна. — Ёлка загорелась, они (погибшие. — Прим. ред.) спали, а мать их ребёнка младшего сразу на руки, на улицу выбежала и вызвала пожарных. Потом сказали, что вот два трупа из семьи».







Пожар начался на втором этаже хрущёвки





Местные жители рассказывают, что теперь у выжившей женщины совсем не осталось родственников — её муж погиб несколько лет назад, а в этом году из жизни ушли мать и свекровь. Женщина всю жизнь проработала на местном заводе мастером участка, туда же пристроила и младшего сына Александра. Юрий, по словам соседей, был вынужден не работать, прятаться от «городских блатных» дома после 50-тысячного проигрыша в карты.







«Его прижимали, конечно, за эти деньги. Он уезжал куда-то, потом приехал и дома сидел, никуда не выходил», — рассказала корреспонденту подруга Юрия Анна (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.).







По мнению Анны, карточный долг и пожар в квартире никак между собой не связаны: «Просто одной семье так сильно не везёт».





Выжившие в пожаре живут у соседки. По словам близких, женщина находится в шоке и не разговаривает. «Она одна с маленьким ребёнком осталась, — говорит соседка Екатерина, у которой сейчас живёт Цыплакова. — От квартиры ничего не осталось. Жалко их. Люди денежку собирают. Мне уже тоже скоро 90 лет будет, какой с меня прок? Помогите им, пожалуйста».





В конце прошлого года страшный пожар произошёл в посёлке Степной Искитимского района: в загоревшемся доме погибли пятеро детей, младшему из которых было всего семь месяцев. Глава семейства выскочил через окно. Соседи считают, что в смерти детей виноват именно он, и уверены, что многодетного отца нужно было лишить родительских прав ещё до трагедии.

