Болельщики «Сибири» записали трогательное поздравление для заболевшего раком хоккеиста

Сейчас Самвел Мнацян лечится в Германии

До прихода в «Сибирь» Самвел Мнацян был капитаном владивостокского «Адмирала»
До прихода в «Сибирь» Самвел Мнацян был капитаном владивостокского «Адмирала»


Новосибирские болельщики ХК «Сибирь» записали трогательное видео с поздравлениями для защитника Самвела Мнацяна, который сейчас проходит лечение от рака в клинике в Германии.

Видео с поздравлениями болельщики записали 22 декабря перед матчем с владивостокским «Адмиралом» — раньше Мнацян выступал и за этот клуб.

«Мы поддерживаем с ним контакт. Такое поздравление задумали уже давно. Мы его постоянно поддерживаем, чтобы он не отчаивался. В таких ситуациях очень важна поддержка, поэтому мы делаем всё, что можем. Собрались, без подготовки записали. Не было никаких репетиций, ничего. Смонтировали и отправили маме Самвела видео. Она очень растрогалась», — рассказал корреспонденту НГС болельщик ХК «Сибирь» Дмитрий Казанцев.


vk.com/usatyjvkaske


В новосибирскую «Сибирь» 28-летний Самвел Мнацян перешёл этой весной. Контракт с новым клубом он заключил на два года. Но в преддверии сезона стало известно, что спортсмен пропустит его из-за рака.


Как пояснял агент хоккеиста Шуми Бабаев, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы.


В октябре «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик» провели во Владивостоке благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна. Команды планировали отправить спортсмену выручку от продажи билетов и атрибутики.


Хоккейный клуб «Сибирь» ранее также обещал оказать Самвелу Мнацяну финансовую помощь.

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