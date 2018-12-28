Болельщики «Сибири» записали трогательное поздравление для заболевшего раком хоккеиста

До прихода в «Сибирь» Самвел Мнацян был капитаном владивостокского «Адмирала»





Новосибирские болельщики ХК «Сибирь» записали трогательное видео с поздравлениями для защитника Самвела Мнацяна, который сейчас проходит лечение от рака в клинике в Германии.



Видео с поздравлениями болельщики записали 22 декабря перед матчем с владивостокским «Адмиралом» — раньше Мнацян выступал и за этот клуб.



«Мы поддерживаем с ним контакт. Такое поздравление задумали уже давно. Мы его постоянно поддерживаем, чтобы он не отчаивался. В таких ситуациях очень важна поддержка, поэтому мы делаем всё, что можем. Собрались, без подготовки записали. Не было никаких репетиций, ничего. Смонтировали и отправили маме Самвела видео. Она очень растрогалась», — рассказал корреспонденту НГС болельщик ХК «Сибирь» Дмитрий Казанцев.







vk.com/usatyjvkaske





В новосибирскую «Сибирь» 28-летний Самвел Мнацян перешёл этой весной. Контракт с новым клубом он заключил на два года. Но в преддверии сезона стало известно, что спортсмен пропустит его из-за рака.







Как пояснял агент хоккеиста Шуми Бабаев, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы.







В октябре «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик» провели во Владивостоке благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна. Команды планировали отправить спортсмену выручку от продажи билетов и атрибутики.







Хоккейный клуб «Сибирь» ранее также обещал оказать Самвелу Мнацяну финансовую помощь.

