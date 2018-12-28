Несколько кафе на улице Ленина закрылись из-за перебоев с электричеством

В обеденное время посетители нескольких заведений на улице Ленина наткнулись на объявления о том, что кафе не работают





Несколько кафе на улице Ленина в центре Новосибирска приостановили работу до вечера из-за планового отключения электричества.







Закрыты, в частности, несколько заведений на Ленина, 20.







«Сейчас мы не работаем в связи с отключением света», — сообщили в кафе TomYumBar.







Также, по наблюдениям корреспондента НГС, объявление об отключении электричества висит на двери бара Pub 501 — заведение приостановило работу до 18:00. До этого же времени, согласно объявлению, не будет работать и расположенная по соседству кафе-пекарня KOOK. Приостановка работы в объявлении объясняется «техническими причинами».







Энергетики обещают вернуть электричество к вечеру





Также не работает Bliss cafe, расположенное в этом же здании, — до этого заведения корреспонденту НГС дозвониться не удалось.







По данным муниципального портала Новосибирска, всего отключение электричества из-за плановых работ затронуло пять домов на чётной стороне улицы Ленина. Работы ведут специалисты из филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС». Вернуть электричество в здания энергетики планируют к 17:00.





Ещё 45 домов, три детских сада и одно лечебное учреждение в Новосибирске сегодня остались без отопления и горячей воды.

