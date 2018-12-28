Две арены у Оби: областные власти оценили проект нового ЛДС в 162 миллиона

Вместимость большей из двух арен составит не менее 10 тысяч зрителей

Новую ледовую арену должны начать строить уже в 2019 году
Новую ледовую арену должны начать строить уже в 2019 году


Власти Новосибирской области заказали разработку рабочей и сметной документации для новой многофункциональной ледовой арены — на это готовы потратить почти 162 миллиона рублей.

Согласно документам, опубликованным сегодня на сайте госзакупок, заказчиком проекта выступит государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства». Конкурс находится в стадии подачи заявок.


«На участке под размещение комплекса проектом предусмотреть следующие здания и территории: <...> блок № 1 с большой ледовой ареной <...> вместимостью не менее 10000 зрителей; блок № 2 с малой ледовой ареной <...> вместимостью не более 1000 зрителей, 


а также универсальный спортивный зал <...>, тренажёрный зал, разминочные залы — количество и размеры определить проектом», — говорится в тексте описания объекта закупки.

Остальные здания в списке также предлагается «определить проектом». Срок создания рабочей и сметной документации — 6 месяцев со дня заключения контракта. После заключения контракта власти предоставят проектировщику проектную документацию, разработанную ООО «ПИ "Арена"», а также документы на земельный участок. 


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, что в дальнейшем власти планируют делать с документами, полученными по итогу выполнения контракта.


Ледовая арена должна появиться на улице Немировича-Данченко в прибрежно-парковой зоне реки Обь с южной части Октябрьского моста. Она станет главной ареной для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Хотя власти заявляли о том, что часть соревнований пройдёт в старом ЛДС на улице Богдана Хмельницкого — его планируют отремонтировать.

Новую ледовую арену, по предварительным срокам, должны построить к концу июня 2022 года, чуть раньше должны открыть новую станцию метро «Спортивная» — к 15 апреля 2022 года. Её построят в таком же стиле, что и дворец спорта.

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