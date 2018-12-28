«Деду Морозу. Лично»: новосибирцы написали 300 писем в Великий Устюг
«Почта России» отправила праздничные письма из бесплатного ящика
«Почта России» подвела итоги акции, во время которой новосибирцы могли бесплатно отправить письмо Деду Морозу.
«В специальном ящике, установленном на Главпочтамте Новосибирска, оказалось более 300 посланий», — рассказали в пресс-службе компании.
Ящик стоял в отделении почти месяц — с 3 декабря.
Подобная акция проходила по всей России — жители отправили в Великий Устюг 300 тысяч писем. «Среди наиболее активных регионов — Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область. Отправить письмо Деду Морозу можно даже из другой страны. Этой возможностью уже воспользовались более 10 тысяч иностранных граждан», — говорится в сообщении «Почты России».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой «Почты России»