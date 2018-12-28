«Деду Морозу. Лично»: новосибирцы написали 300 писем в Великий Устюг

«Почта России» отправила праздничные письма из бесплатного ящика

Письма в ящике на Главпочтамте можно было оставлять без марок
Письма в ящике на Главпочтамте можно было оставлять без марок


«Почта России» подвела итоги акции, во время которой новосибирцы могли бесплатно отправить письмо Деду Морозу.


«В специальном ящике, установленном на Главпочтамте Новосибирска, оказалось более 300 посланий», — рассказали в пресс-службе компании.


Ящик стоял в отделении почти месяц — с 3 декабря.


Дети просят передать письма лично в руки
Дети просят передать письма лично в руки


Подобная акция проходила по всей России — жители отправили в Великий Устюг 300 тысяч писем. «Среди наиболее активных регионов — Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область. Отправить письмо Деду Морозу можно даже из другой страны. Этой возможностью уже воспользовались более 10 тысяч иностранных граждан», — говорится в сообщении «Почты России». 


Ящик в Новосибирске появился в начале декабря
Ящик в Новосибирске появился в начале декабря


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