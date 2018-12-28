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Снегурочка из ГИБДД раздала водителям на площади Ленина безалкогольное шампанское

В новогодней акции участвовал и полицейский Дед Мороз с мороженым

Водители получили в подарок от новосибирской Госавтоинспекции шампанское с 0% алкоголя 
Водители получили в подарок от новосибирской Госавтоинспекции шампанское с 0% алкоголя 


На площади Ленина в Новосибирске прошла новогодняя акция городской ГИБДД — полицейский Дед Мороз со Снегурочкой раздали автомобилистам мороженое и безалкогольное шампанское.


Акция началась днём на островке безопасности посреди площади. Сотрудники ГИБДД останавливали машины, а после недоумённых взглядов водителей поздравляли с Новым годом и дарили шампанское, а детям в машине — мороженое.


Вместо красного колпака Дед Мороз носил форменную шапку сотрудников МВД
Вместо красного колпака Дед Мороз носил форменную шапку сотрудников МВД


Одной из первых, кого остановили автоинспекторы, оказалась девушка на «Мазде», — она сразу потянулась за документами. 


— Почему остановили? — спрашивает девушка в открытое окно.


— Не надо документы! Гражданочка, с праздником! — громким голосом отвечает Дед Мороз-автоинспектор. — В преддверии новогодних праздников помните, что нельзя употреблять алкоголь за рулём, можно употреблять только безалкогольное шампанское, чтобы садиться за руль. А употребив алкогольные напитки, лучше оставаться пассажиром и не садиться за руль.


Улыбчивая именинница на Land Rover
Улыбчивая именинница на Land Rover


За первые 20 минут акции инспекторы остановили около 10 машин — в одной из них оказалась девушка, которая сегодня отмечает день рождения. А в другой машине и вовсе оказались Дед Мороз и Снегурочка — аниматоры, видимо, отправлялись на детский утренник. Им также вручили шампанское и мороженое, а в ответ они подарили автоинспекторам конфеты из мешка.


Полицейские Дед Мороз со Снегурочкой случайно встретились с гражданскими коллегами...
Полицейские Дед Мороз со Снегурочкой случайно встретились с гражданскими коллегами...


...и обменялись подарками
...и обменялись подарками


Водители получили в подарок безалкогольное шампанское и мороженое с наклейками ГИБДД
Водители получили в подарок безалкогольное шампанское и мороженое с наклейками ГИБДД


Как рассказал начальник ГИБДД по Новосибирску Евгений Маслюк, в прошлые новогодние праздники ГИБДД задержала около 120 нетрезвых водителей и зафиксировала 36 аварий, в некоторых есть пострадавшие. 


Акция началась сегодня в полдень
Акция началась сегодня в полдень


Место работы Деда Мороза можно было вычислить не только по шапке, но и по нашивке на спине
Место работы Деда Мороза можно было вычислить не только по шапке, но и по нашивке на спине


«Мы всегда пытаемся закончить год на позитивной ноте с нашими жителями Новосибирска, с водительским составом. Это уже постоянное мероприятие мы проводим в центре нашего мегаполиса, но основное — это профилактика, поздравить и напомнить о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения. Такие нестандартные формы, мне кажется, дают определённый положительный момент. В целом, уже обращаясь к нашим водителям, хотим пожелать приятного Нового года, тёплой семейной обстановки и исключение аварийных ситуаций на дорогах», — рассказал Маслюк.


У водителей, которых останавливали, документы не спрашивали
У водителей, которых останавливали, документы не спрашивали


В первые 20 минут автоинспекторы остановили около 10 машин 
В первые 20 минут автоинспекторы остановили около 10 машин 


Вчера сотрудник ГИБДД подарил 6-летнему новосибирцу форму ДПС — о таком подарке мальчик написал на открытке, которую повесили на новогоднюю ёлку в одном из гипермаркетов. 

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