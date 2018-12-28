Снегурочка из ГИБДД раздала водителям на площади Ленина безалкогольное шампанское

Водители получили в подарок от новосибирской Госавтоинспекции шампанское с 0% алкоголя





На площади Ленина в Новосибирске прошла новогодняя акция городской ГИБДД — полицейский Дед Мороз со Снегурочкой раздали автомобилистам мороженое и безалкогольное шампанское.





Акция началась днём на островке безопасности посреди площади. Сотрудники ГИБДД останавливали машины, а после недоумённых взглядов водителей поздравляли с Новым годом и дарили шампанское, а детям в машине — мороженое.





Вместо красного колпака Дед Мороз носил форменную шапку сотрудников МВД





Одной из первых, кого остановили автоинспекторы, оказалась девушка на «Мазде», — она сразу потянулась за документами.





— Почему остановили? — спрашивает девушка в открытое окно.





— Не надо документы! Гражданочка, с праздником! — громким голосом отвечает Дед Мороз-автоинспектор. — В преддверии новогодних праздников помните, что нельзя употреблять алкоголь за рулём, можно употреблять только безалкогольное шампанское, чтобы садиться за руль. А употребив алкогольные напитки, лучше оставаться пассажиром и не садиться за руль.





Улыбчивая именинница на Land Rover





За первые 20 минут акции инспекторы остановили около 10 машин — в одной из них оказалась девушка, которая сегодня отмечает день рождения. А в другой машине и вовсе оказались Дед Мороз и Снегурочка — аниматоры, видимо, отправлялись на детский утренник. Им также вручили шампанское и мороженое, а в ответ они подарили автоинспекторам конфеты из мешка.





Полицейские Дед Мороз со Снегурочкой случайно встретились с гражданскими коллегами...





...и обменялись подарками





Водители получили в подарок безалкогольное шампанское и мороженое с наклейками ГИБДД





Как рассказал начальник ГИБДД по Новосибирску Евгений Маслюк, в прошлые новогодние праздники ГИБДД задержала около 120 нетрезвых водителей и зафиксировала 36 аварий, в некоторых есть пострадавшие.





Акция началась сегодня в полдень





Место работы Деда Мороза можно было вычислить не только по шапке, но и по нашивке на спине





«Мы всегда пытаемся закончить год на позитивной ноте с нашими жителями Новосибирска, с водительским составом. Это уже постоянное мероприятие мы проводим в центре нашего мегаполиса, но основное — это профилактика, поздравить и напомнить о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения. Такие нестандартные формы, мне кажется, дают определённый положительный момент. В целом, уже обращаясь к нашим водителям, хотим пожелать приятного Нового года, тёплой семейной обстановки и исключение аварийных ситуаций на дорогах», — рассказал Маслюк.





У водителей, которых останавливали, документы не спрашивали





В первые 20 минут автоинспекторы остановили около 10 машин





Вчера сотрудник ГИБДД подарил 6-летнему новосибирцу форму ДПС — о таком подарке мальчик написал на открытке, которую повесили на новогоднюю ёлку в одном из гипермаркетов.