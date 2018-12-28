Забота вместо протокола: полиция пообещала провожать подвыпивших новосибирцев до дома

Но злоупотреблять со спиртным в МВД не рекомендуют

Во время праздников в Новосибирске будет увеличено количество патрулей





Сотрудники полиции попросили новосибирцев не злоупотреблять спиртными напитками во время новогодних каникул — в ведомстве напомнили об административной ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.





«Безусловно, сотрудники полиции будут действовать в соответствии с действующим законодательством, но при этом, конечно же, всегда сотрудник полиции поможет прежде всего человеку, находящемуся в данном состоянии, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД. —





Либо вызовет, допустим, если человеку совсем плохо, скорую помощь для оказания помощи, либо организует его доставку домой. Тем более, в связи с морозами, безусловно, в таком состоянии лица не будут брошены на улице.





В принципе, будут приниматься все стандартные меры, просто они будут усилены в новогодние праздники».







В ведомстве отметили, что в отдельных случаях сотрудники полиции могут сопроводить пьяных новосибирцев до дома. «Сотрудники полиции в новогодние праздники нацелены не на то, чтобы составить протокол, привлечь к ответственности, а на обеспечение безопасности всех граждан, — подчеркнули в полиции. — И тех, кто ведёт себя полностью культурно, и тех, кто что-то где-то нарушил, перебрал».





При этом в МВД пояснили, что в период новогодних каникул количество патрулей будет увеличено, особенно в местах массового отдыха — на ёлках и ледовых городках. Полицейские советуют новосибирцам обращаться к людям в форме с любыми вопросами.





«Один из самых частых вопросов, с каким обращаются к сотрудникам полиции, это в первую очередь на площади Ленина в новогоднюю ночь, связан с детьми, — объяснили корреспонденту НГС в областном управлении МВД. — Часто каждый год у нас одна и та же ситуация — теряются маленькие дети. Она каждый год повторяется. И поскольку у нас каждый год достаточно большое количество сотрудников задействовано, обращаются граждане, и находим быстро детей, как правило. Быстро находим, передаём родителям».







Недавно новосибирские полицейские устроили в городе массовые проверки мигрантов и привезли в отдел несколько десятков иностранцев.

