Два брата погибли на пожаре под Новосибирском

А женщина и её двухлетний ребёнок в том же доме отравились угарным газом

Два молодых человека насмерть задохнулись во время пожара
Два молодых человека насмерть задохнулись во время пожара


Утром в пятницу, 28 декабря, два молодых человека погибли, а женщина и её двухлетний ребёнок отравились угарным газом на пожаре в Искитимском районе Новосибирской области.


Сигнал о пожаре в доме № 13 по улице Листвянской в посёлке Линёво поступил на единый телефон «112» в 8:38, сообщается на официальном сайте администрации Искитимского района.


«На месте пожара были обнаружены тела двух молодых парней 1999 года рождения. Родные братья погибли от угарного газа. Их мать со своим младшим ребёнком 2016 года рождения получили лёгкую степень отравления, от госпитализации женщина отказалась», — говорится в сообщении.


В следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что после тушения пожара в квартире нашли тела двух 19-летних мужчин. Сейчас следователи проводят проверку по этому факту, назначены необходимые экспертизы.


Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, пожар случился в многоквартирном пятиэтажном доме. 


«К месту пожара незамедлительно направили три автоцистерны, одну автолестницу, девять человек личного состава. Время прибытия [пожарных] составило 7 минут. На момент прибытия из окна дома на втором этаже шёл дым», – описали ситуацию в пресс-службе.


По её данным, к 8:53 пожарным удалось справиться с открытым огнём. Общую площадь пожара спасатели оценили в 12 квадратных метров: сгорели мебель и домашние вещи.


На прошлой неделе крупный пожар случился на мусороперерабатывающем заводе под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.

Прочтений: 2384

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено