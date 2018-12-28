«Мы сошли с ума»: влюблённые в трубу работники СГК сняли клип на песню t.A.T.u.

Суровые усатые энергетики обнимают трубу и обещают носить ей уголь в постель

Клип сняли ко Дню энергетика, который отмечается ежегодно 22 декабря





На днях сотрудники «Сибирской генерирующей компании» записали клип на кавер группы t.A.T.u. «Я сошла с ума».





Песня коммунальщиков под названием «Мне нужна труба» появилась в официальной группе СГК в соцсети «ВКонтакте» 26 декабря. Песню исполнили сотрудники Красноярского филиала энергокомпании.





«Это действительно работники СГК. Вообще, клип снимался для внутреннего употребления. Ко Дню энергетика традиционно люди проявляют себя с творческой стороны, чтобы как-то развлечь коллег», — рассказала корреспонденту НГС начальник управления по внешним связям Красноярского филиала СГК Ольга Леонова.





vk.com/sibgenco





День энергетика в России отмечается 22 декабря — его празднуют работники энергетической промышленности, включающей выработку, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии.



В ноябре известная новосибирская группа Silenzium представила новый видеоклип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Пачка сигарет» Виктора Цоя. Съёмки клипа проходили в Белокурихе — городе-курорте в Алтайском крае. Средства на съёмки клипа музыканты собрали в интернете.