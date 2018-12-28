«Мы сошли с ума»: влюблённые в трубу работники СГК сняли клип на песню t.A.T.u.

Суровые усатые энергетики обнимают трубу и обещают носить ей уголь в постель

Клип сняли ко Дню энергетика, который отмечается ежегодно 22 декабря
Клип сняли ко Дню энергетика, который отмечается ежегодно 22 декабря


На днях сотрудники «Сибирской генерирующей компании» записали клип на кавер группы t.A.T.u. «Я сошла с ума».


Песня коммунальщиков под названием «Мне нужна труба» появилась в официальной группе СГК в соцсети «ВКонтакте» 26 декабря. Песню исполнили сотрудники Красноярского филиала энергокомпании.


«Это действительно работники СГК. Вообще, клип снимался для внутреннего употребления. Ко Дню энергетика традиционно люди проявляют себя с творческой стороны, чтобы как-то развлечь коллег», — рассказала корреспонденту НГС начальник управления по внешним связям Красноярского филиала СГК Ольга Леонова.


vk.com/sibgenco


День энергетика в России отмечается 22 декабря — его празднуют работники энергетической промышленности, включающей выработку, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии.


В ноябре известная новосибирская группа Silenzium представила новый видеоклип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Пачка сигарет» Виктора Цоя. Съёмки клипа проходили в Белокурихе — городе-курорте в Алтайском крае. Средства на съёмки клипа музыканты собрали в интернете.

Прочтений: 3095

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено