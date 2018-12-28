Елки хвостатые-2: новосибирцы показали НГС своих новогодних котов и собак (и одного хоря)
Присылайте в редакцию фото своих питомцев в новогодней мишуре
Вчера журналисты НГС показали своих домашних животных, которые помогают им наряжать ёлки, — новосибирцы решили не отставать и засыпали редакцию десятками фотографий своих любимцев. Мы публикуем лучшие новогодние фотографии.
Ваши питомцы тоже радуются Новому году и ёлкам? Присылайте фотографии через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00 или на почту news@ngs.ru.
Вам мало милых зверят? Посмотрите фоторепортаж с прошлого Нового года — здесь есть собака-пчёлка и пёс-байкер.
Благородный лабрадор Ричард не теряет самообладания , даже когда ну очень бесстрашный кот решил проверить его украшения. Всем нам бы такой выдержки!
Иногда коты немного в шоке от всей новогодней суеты.
Кому ещё так идёт к лицу (или к морде?) новогодний колпак?
У некоторых сразу два костюма — серого волка и поросёнка.
Такой нарядной ёлке нужна самая надёжная охрана.
У этого котика чёрный пояс по маскировке — такого и от шарика не отличишь.
Этот пёс уже достал звезду с неба и даже не одну.
Коты и собаки есть почти у всех. Как насчёт весёлых хорьков?
«Семья Алаферовских шлёт вам привет, поздравляем с наступающими праздниками! Читаем вас весь год, желаем побольше хороших новостей. А нашу помощницу зовут Найда!» — написала читательница Диана. НГС также поздравляет семью Алаферовских с Новым годом, желает много счастья и успехов.
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Дарья Януш
Фото читателей НГС