«Газель» выехала на встречку на трассе под Новосибирском и разворотила фуру
У обеих машин сильно повреждены кабины
Утром 28 декабря на трассе в Новосибирской области в аварию попали несколько грузовых машин.
ДТП случилось в 6:15 в Мошковском районе области. «Газель» ехала по дороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в сторону Болотного.
«В пути следования он совершил столкновение с автомобилем "Вольво" с полуприцепом, который двигался во встречном направлении», — рассказала сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
По информации ГИБДД, в аварии никто не пострадал. На видео с места происшествия заметно, что у разбитой «Газели» выломана дверь, а у фуры разломана кабина.
На прошлой неделе фура столкнулась с двумя встречными машинами на трассе под Новосибирском: один человек пострадал.
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Елена Громкова
Фото Алёны Истоминой из архива НГС (1), предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирской области (2)
Видео vk.com/act54