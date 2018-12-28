«Газель» выехала на встречку на трассе под Новосибирском и разворотила фуру

В аварии никто не пострадал, сообщили в ГИБДД





Утром 28 декабря на трассе в Новосибирской области в аварию попали несколько грузовых машин.





ДТП случилось в 6:15 в Мошковском районе области. «Газель» ехала по дороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в сторону Болотного.





«В пути следования он совершил столкновение с автомобилем "Вольво" с полуприцепом, который двигался во встречном направлении», — рассказала сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.





По информации ГИБДД, в аварии никто не пострадал. На видео с места происшествия заметно, что у разбитой «Газели» выломана дверь, а у фуры разломана кабина.









Один из участников аварии — «Газель»





На прошлой неделе фура столкнулась с двумя встречными машинами на трассе под Новосибирском: один человек пострадал.