Накануне праздников коммунальщики отключили отопление и горячую воду почти в 50 домах Новосибирска

В СГК пообещали вернуть тепло в дома новосибирцев к 17:00

В зону отключения попали жилые дома, детские сады и медучреждение





В пятницу, 28 декабря, коммунальщики отключат от отопления и горячей воды 45 домов, три детских сада и одно лечебное учреждение в разных районах Новосибирска.





По информации пресс-службы СГК, горячую воду и отопление отключат в среднем на 7 часов. Отключения проводят для устранения дефектов, которые обнаружили на теплотрассах.





«С 10 часов утра 28 декабря ремонтные бригады будут работать на 10 участках теплотрасс, большая часть из которых — на внутриквартальных сетях. Основные работы будут завершены до 17 часов 28 декабря», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





На улице Серебренниковской сегодня из-под земли забил столб пара. НА месте работают сотрудники СГК





В зону отключения попали дома на улице Никитина, на Пристанском Переулке, улице 9 Ноября, Зыряновской, Костычева. Также без горячей воды и отопления останутся дома в Горском микрорайне, на улице Планировочной, Театральной, Народной, Богдана Хмельницкого, Дмитрия Донского, Дачной, Тургенева, Грибоедова и Селезнёва.





«Также сегодня планируется аварийное отключение одного жилого дома по адресу: 3-й переулок Крашенинникова, 9. Время отключения уточняется», — добавили в СГК.



На днях стало известно, что у жителей трёх домов на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска из крана с холодной водой потекла горячая — на теплотрассе рядом случилась авария, из-за которой нагреваются трубы с холодной водой.