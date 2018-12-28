Новосибирские спецназовцы получили два КАМАЗа для приготовления еды

Полевые кухни созданы на шасси КАМАЗ-5350





Новосибирские спецназовцы получили две новые полевые автомобильные кухни ПАК-200М-04 — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.





Машины поступили к новосибирским военным по гособоронзаказу.





«Полевая автомобильная кухня состоит из трех тепловых блоков с пищеварочными котлами, шкафов для хранения хлеба и продуктов, производственного оборудования, столов и приспособлений. Полевая кухня базируется на шасси КАМАЗ-5350, что обеспечивает ей достаточно высокие характеристики подвижности и проходимости. Снаряженная масса кухни не превышает 13,5 тонн, полная — до 16 тонн», — рассказали в пресс-службе ЦВО.





Одна такая полевая кухня может обеспечить едой 200 человек. Всего в регионы Сибири поступили 10 автомобильных полевых кухонь, которые отправили в мотострелковые бригады в Республики Тыва и Кемеровской области.





На днях новосибирским военным выдали тулупы, балаклавы и валенки из-за морозной погоды.

