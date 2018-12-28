подробности

Новосибирские спецназовцы получили два КАМАЗа для приготовления еды

Новые машины поступили по гособоронзаказу

Полевые кухни созданы на шасси КАМАЗ-5350
Полевые кухни созданы на шасси КАМАЗ-5350


Новосибирские спецназовцы получили две новые полевые автомобильные кухни ПАК-200М-04 — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


Машины поступили к новосибирским военным по гособоронзаказу.


«Полевая автомобильная кухня состоит из трех тепловых блоков с пищеварочными котлами, шкафов для хранения хлеба и продуктов, производственного оборудования, столов и приспособлений. Полевая кухня базируется на шасси КАМАЗ-5350, что обеспечивает ей достаточно высокие характеристики подвижности и проходимости. Снаряженная масса кухни не превышает 13,5 тонн, полная — до 16 тонн», — рассказали в пресс-службе ЦВО.


Одна такая полевая кухня может обеспечить едой 200 человек. Всего в регионы Сибири поступили 10 автомобильных полевых кухонь, которые отправили в мотострелковые бригады в Республики Тыва и Кемеровской области.


На днях новосибирским военным выдали тулупы, балаклавы и валенки из-за морозной погоды.

Прочтений: 1750

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено