Новосибирские спецназовцы получили два КАМАЗа для приготовления еды
Новые машины поступили по гособоронзаказу
Новосибирские спецназовцы получили две новые полевые автомобильные кухни ПАК-200М-04 — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Машины поступили к новосибирским военным по гособоронзаказу.
«Полевая автомобильная кухня состоит из трех тепловых блоков с пищеварочными котлами, шкафов для хранения хлеба и продуктов, производственного оборудования, столов и приспособлений. Полевая кухня базируется на шасси КАМАЗ-5350, что обеспечивает ей достаточно высокие характеристики подвижности и проходимости. Снаряженная масса кухни не превышает 13,5 тонн, полная — до 16 тонн», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Одна такая полевая кухня может обеспечить едой 200 человек. Всего в регионы Сибири поступили 10 автомобильных полевых кухонь, которые отправили в мотострелковые бригады в Республики Тыва и Кемеровской области.
На днях новосибирским военным выдали тулупы, балаклавы и валенки из-за морозной погоды.
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Александр Сильченко
Фото structure.mil.ru