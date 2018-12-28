подробности

Новосибирцы встали в глухую пробку на Нарымской из-за массовой аварии

По информации очевидцев, в ДТП сошлись шесть автомобилей

Водители могут объехать место аварии только по одной полосе
Водители могут объехать место аварии только по одной полосе


Утром 28 декабря на улице Нарымской в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись шесть автомобилей — из-за аварии собрался глухой затор.


По информации очевидцев, ДТП случилось около 8:40 недалеко от остановки «Магазин "Альянс"».


«По Нарымской в районе "Альянса" в сторону Плановой лучше не ехать. ДТП на четыре полосы, движется только крайняя правая», — коротко описал дорожную обстановку очевидец.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на улице Нарымской собрался затор от площади Трубникова до остановки «Магазин "Альянс"». Скорость движения машин в потоке в 9:05 не превышала 2 км/ч. В целом уровень загруженности городских дорог оценивается на 6 баллов.


Вечером 27 декабря на Винаповском мосту автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с инкассаторами — от удара инкассаторская машина перевернулась на бок.

Прочтений: 9793

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено