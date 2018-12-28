Новосибирцы встали в глухую пробку на Нарымской из-за массовой аварии

По информации очевидцев, в ДТП сошлись шесть автомобилей

Водители могут объехать место аварии только по одной полосе





Утром 28 декабря на улице Нарымской в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись шесть автомобилей — из-за аварии собрался глухой затор.





По информации очевидцев, ДТП случилось около 8:40 недалеко от остановки «Магазин "Альянс"».





«По Нарымской в районе "Альянса" в сторону Плановой лучше не ехать. ДТП на четыре полосы, движется только крайняя правая», — коротко описал дорожную обстановку очевидец.







Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на улице Нарымской собрался затор от площади Трубникова до остановки «Магазин "Альянс"». Скорость движения машин в потоке в 9:05 не превышала 2 км/ч. В целом уровень загруженности городских дорог оценивается на 6 баллов.





Вечером 27 декабря на Винаповском мосту автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с инкассаторами — от удара инкассаторская машина перевернулась на бок.

