Новосибирцы встали в глухую пробку на Нарымской из-за массовой аварии
По информации очевидцев, в ДТП сошлись шесть автомобилей
Утром 28 декабря на улице Нарымской в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись шесть автомобилей — из-за аварии собрался глухой затор.
По информации очевидцев, ДТП случилось около 8:40 недалеко от остановки «Магазин "Альянс"».
«По Нарымской в районе "Альянса" в сторону Плановой лучше не ехать. ДТП на четыре полосы, движется только крайняя правая», — коротко описал дорожную обстановку очевидец.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на улице Нарымской собрался затор от площади Трубникова до остановки «Магазин "Альянс"». Скорость движения машин в потоке в 9:05 не превышала 2 км/ч. В целом уровень загруженности городских дорог оценивается на 6 баллов.
Вечером 27 декабря на Винаповском мосту автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с инкассаторами — от удара инкассаторская машина перевернулась на бок.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/control_chr54