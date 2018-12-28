Сильный ветер помешал новосибирскому самолёту приземлиться на Камчатке

Прибытие самолёта в Петропавловск-Камчатский задерживается уже на три с половиной часа





Самолёт c пассажирами авиакомпаний S7 Airlines и «Глобус», вылетевший из Новосибирска в ночь на 28 декабря, не смог приземлиться в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за непогоды – экипаж предпочёл переждать сложные метеоусловия на запасном аэродроме.





«У нас сильный боковой ветер, в связи с чем часть рейсов задерживается на вылет, на прилёт. Часть рейсов ушла на запасные аэродромы, в том числе рейс из Новосибирска ушёл на запасной аэродром в Магадан», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Елизово.





По данным онлайн-табло на сайте камчатского аэропорта, совмещённый рейс авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines должен был прилететь из Новосибирска три с половиной часа назад — в 10:30 по местному времени, но сейчас прибытие «Боинга»-737 задерживается из-за метеоусловий. Расчётное время его прилёта перенесено на 15:00.





В начале недели самолёт Embraer Е-170, летевший из Новосибирска в Нижневартовска, неожиданно вернулся в аэропорт Толмачёво. Следователи поясняли, что после взлёта экипаж получил сигнал о неубранном шасси.