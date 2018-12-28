Новосибирца отдают под суд за нападение на сотрудника Росгвардии с ножом в костыле





Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о нападении на сотрудника Росгвардии в магазине: покупатель набросился на него с клинком, вмонтированным в костыль.







Инцидент произошёл 9 ноября, напомнили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.







«Следствием установлено, что <…> 42-летний мужчина пришел в магазин "Ярче", расположенный в Центральном районе города Новосибирска, взял с прилавка спиртной напиток и начал его употреблять, расплачиваться отказался. Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и нанёс сотруднику полиции удар в область груди. Сотрудник полиции находился в бронежилете и злоумышленник не смог причинить ему телесных повреждений», — описали ситуацию в СК.







После этого инцидента следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сейчас его расследование завершилось, и 42-летний обвиняемый пойдёт под суд.







«Санкция статьи 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы», — пояснили в Следственном комитете.







