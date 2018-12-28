подробности

Новосибирца отдают под суд за нападение на сотрудника Росгвардии с ножом в костыле

Следователи закончили расследование этого уголовного дела

Новосибирца отдают под суд за нападение на сотрудника Росгвардии с ножом в костыле


Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о нападении на сотрудника Росгвардии в магазине: покупатель набросился на него с клинком, вмонтированным в костыль.


Инцидент произошёл 9 ноября, напомнили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.


«Следствием установлено, что <…> 42-летний мужчина пришел в магазин "Ярче", расположенный в Центральном районе города Новосибирска, взял с прилавка спиртной напиток и начал его употреблять, расплачиваться отказался. Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и нанёс сотруднику полиции удар в область груди. Сотрудник полиции находился в бронежилете и злоумышленник не смог причинить ему телесных повреждений», — описали ситуацию в СК.


После этого инцидента следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сейчас его расследование завершилось, и 42-летний обвиняемый пойдёт под суд.


«Санкция статьи 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы», — пояснили в Следственном комитете.



Прочтений: 106
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено