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На машины деньги есть: новосибирцы потратили на новые авто 24 миллиарда с начала года

Аналитики рассказали, сколько машин автодилеры продали жителям региона

Новосибирская область входит в двадцатку российских регионов с самыми большими тратами на покупку новых авто 
Новосибирская область входит в двадцатку российских регионов с самыми большими тратами на покупку новых авто 


С начала года жители Новосибирской области потратили на покупку новых легковых машин 24,1 миллиарда рублей.


К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат». Они изучили продажи новых легковых автомобилей в России и назвали регионы с самой большой ёмкостью рынка за 11 месяцев 2018 года. В числе лидеров оказалась и Новосибирская область.


Согласно подсчётам аналитиков, всего с января по ноябрь включительно новосибирцы купили 15,8 тысячи новых легковых автомобилей со средневзвешенной ценой 1 миллион 524 тысячи рублей.


По объёму денег, потраченных на покупку новых машин, Новосибирская область занимает 19-е место среди всех регионов страны.


«Крупнейшим субъектом РФ по ёмкости авторынка является Москва. <…> C января по ноябрь жители российской столицы потратили на новые легковые автомобили почти 415 миллиардов рублей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье с результатом 192,1 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — 168,5 миллиарда рублей», — отмечают авторы исследования.


Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали средний возраст легковых машин на дорогах Новосибирской области: за последний год автопарк в регионе износился ещё сильнее.

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