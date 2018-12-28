В Заельцовском районе обнаружено тело мужчины около жилого дома
На место выехали сотрудники полиции и врачи
Поздно вечером 27 декабря, около дома по адресу улица Кропоткина, 96/1 было найдено тело 20-летнего мужчины.
Как сообщили корреспонденту НГС в Заельцовском отделе полиции №3, на место происшествия выехали сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.
По информации очевидцев, погибший выпал из окна многоэтажного дома. Молодой человек был прописан на улице Бориса Богаткова, а на Кропоткина приехал в гости к товарищу.
На прошлой неделе с балкона шестнадцатиэтажного дома в Кировском районе выпала женщина.
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Маша Вьюн
Фото из архива НГС