В Заельцовском районе обнаружено тело мужчины около жилого дома

На место выехали сотрудники полиции и врачи

По информации из соцсетей, погибшему было 20 лет
По информации из соцсетей, погибшему было 20 лет


Поздно вечером 27 декабря, около дома по адресу улица Кропоткина, 96/1 было найдено тело 20-летнего мужчины. 


Как сообщили корреспонденту НГС в Заельцовском отделе полиции №3, на место происшествия выехали сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются. 


По информации очевидцев, погибший выпал из окна многоэтажного дома. Молодой человек был прописан на улице Бориса Богаткова, а на Кропоткина приехал в гости к товарищу. 


На прошлой неделе с балкона шестнадцатиэтажного дома в Кировском районе выпала женщина.

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