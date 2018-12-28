В Заельцовском районе обнаружено тело мужчины около жилого дома

На место выехали сотрудники полиции и врачи

По информации из соцсетей, погибшему было 20 лет





Поздно вечером 27 декабря, около дома по адресу улица Кропоткина, 96/1 было найдено тело 20-летнего мужчины.





Как сообщили корреспонденту НГС в Заельцовском отделе полиции №3, на место происшествия выехали сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.





По информации очевидцев, погибший выпал из окна многоэтажного дома. Молодой человек был прописан на улице Бориса Богаткова, а на Кропоткина приехал в гости к товарищу.





На прошлой неделе с балкона шестнадцатиэтажного дома в Кировском районе выпала женщина.