Новосибирск вошел в топ-10 городов России по числу новых хостелов
За год в городе появилось больше десяти новых хостелов
За прошедший год в Новосибирске появилось 14 новых хостелов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. Новосибирск занял девятое место по числу открытий новых хостелов в стране.
Всего, по данным сервиса, за 2018 год в системах бронирования было зарегистрировано 530 новых хостелов — эта на 83% больше, чем в прошлом году.
Аналитики сервиса указывают, что большая часть новых хостелов пришлась на города, принимающие Чемпионат мира по футболу, а на другие города-миллионники пришлось лишь 15% новых хостелов по стране.
В начале недели 2ГИС сравнил горнолыжные комплексы России по средней стоимости проживания и развитию инфраструктуры — Шерегеш возглавил рейтинг с самыми дешевыми хостелами.
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Маша Вьюн
Фото Ольги Бурлаковой