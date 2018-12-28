Новосибирск вошел в топ-10 городов России по числу новых хостелов

За год в городе появилось больше десяти новых хостелов

Новосибирску удалось попасть в рейтинг несмотря на то что город не принимал Чемпионат мира по футболу
Новосибирску удалось попасть в рейтинг несмотря на то что город не принимал Чемпионат мира по футболу


За прошедший год в Новосибирске появилось 14 новых хостелов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. Новосибирск занял девятое место по числу открытий новых хостелов в стране. 


Всего, по данным сервиса, за 2018 год в системах бронирования было зарегистрировано 530 новых хостелов — эта на 83% больше, чем в прошлом году.


Аналитики сервиса указывают, что большая часть новых хостелов пришлась на города, принимающие Чемпионат мира по футболу, а на другие города-миллионники пришлось лишь 15% новых хостелов по стране. 


В начале недели 2ГИС сравнил горнолыжные комплексы России по средней стоимости проживания и развитию инфраструктуры — Шерегеш возглавил рейтинг с самыми дешевыми хостелами. 

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