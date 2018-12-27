«Самая значимая победа в уходящем году»: БК «Новосибирск» выиграл заключительный матч года

Игра проходила в новосибирском спорткомплексе





Сегодня, 27 декабря, во втором матче Кубка России баскетбольный клуб «Новосибирск» выиграл у команды из Екатеринбурга «Урал» в домашнем матче одной четвертой финала Кубка России.







Игра проходила в Новосибирске, в спортивном комплексе «Север». Встреча завершилась со счётом 91:72 в пользу новосибирских баскетболистов. В первой четверти «Новосибирск» уступил несколько очков соперникам, затем отыгрался и больше не отставал от них (19:20, 17:12, 28:13, 27:27).





«Я считаю, что это, наверное, самая значимая победа в уходящем году. Все-таки в Суперлиге до плей-офф еще далеко, а благодаря этой победе мы заработали путевку в "Финал Четырёх" Кубка России. Для нас это серьезное событие — попасть в четверку сильнейших команд турнира, где играют именно русскими составами. Мы к этому и стремимся, чтобы доказать, что у нас тоже есть игроки очень высокого уровня.







Что касается этого противостояния, то был недоволен игрой в Екатеринбурге и недоволен первой половиной сегодня. На выезде было такое ощущение, что нас что-то придерживает, и тут не могли раскрыть полностью свой потенциал. Во второй половине "Урал" чуть ослабил давление, открыл края, и сразу наши снайперы проявили себя. Забить за половину матча 11 трехочковых — очень высокий результат», — рассказал главный тренер БК «Новосибирск» Владимир Певнев.







Самым результативным игроком матча был нападающий Константин Помогалов — он принес команде 21 очко.





Следующую игру БК «Новосибирск» проведёт уже в следующем году, 7 января. В середине декабря команда одержала победу над московской командой «Химки-Подмосковье».