Выехать пораньше: аналитики вычислили самый загруженный день в Толмачёво
На этот день приходится 24% всех праздничных бронирований
Ближайшая суббота, 29 декабря, станет самым загруженным днем для новосибирского аэропорта Толмачёво, выяснили эксперты туристического портала Aviasales. На этот день приходится 24% всех праздничных бронирований.
Путешественникам советуют приезжать в аэропорт не позднее чем за 3 часа до вылета и быть готовым к пробкам и очередям на входе и на стойке регистрации.
Самыми популярным направлениями у новосибирцев будут рейсы в Москву, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону — улететь туда можно примерно за 12 тысяч рублей. В зарубежный рейтинг попали Прага, Бангкок, Дели, Пхукет, Денпасар на Бали, средняя цена билетов туда — 33 тысячи рублей.
Вчера стало известно, какие направления были популярны у новосибирцев в 2018 году.
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Маша Вьюн
Фото Ольги Бурлаковой