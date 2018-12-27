Выехать пораньше: аналитики вычислили самый загруженный день в Толмачёво

На этот день приходится 24% всех праздничных бронирований

Путешественникам советуют выехать в аэропорт за 3 часа до вылета





Ближайшая суббота, 29 декабря, станет самым загруженным днем для новосибирского аэропорта Толмачёво, выяснили эксперты туристического портала Aviasales. На этот день приходится 24% всех праздничных бронирований.





Путешественникам советуют приезжать в аэропорт не позднее чем за 3 часа до вылета и быть готовым к пробкам и очередям на входе и на стойке регистрации.







Самыми популярным направлениями у новосибирцев будут рейсы в Москву, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону — улететь туда можно примерно за 12 тысяч рублей. В зарубежный рейтинг попали Прага, Бангкок, Дели, Пхукет, Денпасар на Бали, средняя цена билетов туда — 33 тысячи рублей.





Вчера стало известно, какие направления были популярны у новосибирцев в 2018 году.